D. Trumpas prieš vizitą Didžiojoje Britanijoje: Nigelas ir Borisas yra mano draugai

Th. May apie savo atsistatydinimą paskelbė praeitą savaitę. Buvęs užsienio reikalų sekretorius B. Johnsonas yra laikomas vienu realiausių kandidatų perimti premjero pareigas iš besitraukiančios Th. May. B. Johnsonas ne kartą tikino, kad Didžioji Britanija turėtų būti pasiruošusi pasitraukti iš ES be jokios sutarties.



Tuo tarpu kitas D. Trumpo draugas – N. Farage'as – ne kartą sakė, kad, nors pats ir nepretenduoja į premjero postą, jis esą yra „pilkasis kardinolas“ kovoje dėl premjero kėdės.



D. Trumpas ir Melania Trump vizito į Didžiąją Britaniją vyks birželio 3 d. Vizito metu JAV vadovas ir pirmoji ponia pietaus su karaliene Elžbieta II ir susitiks su Th. May prieš pat jos atsistatydinimą.