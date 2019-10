D. Trumpas: Rusija ir Sirija pajėgios įveikti IS

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį išreiškė viltį, kad tokie regioniniai žaidėjai kaip Rusija ir Sirija sugebės įveikti džihadistų judėjimą „Islamo valstybė“ (IS).

„Kiekvienas žaidėjas tikrai nekenčia IS – visi, su kuo mes kalbėjomės. Sirija [nekenčia] labiau nei mes, Rusija – labiau nei mes... Mes ten buvome ir kovojome su IS, bet ir jie ten yra, kovoja su IS. Jie gali tuo pasirūpinti. Ir jiems reikėtų pasirūpinti“, – trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas.

Jis pabrėžė, kad Artimuosiuose Rytuose yra pakankamai šalių, kurios nekenčia IS tiek pat kaip ir JAV, o gal net labiau.

„Ten yra daug galingų šalių, nekenčiančių IS taip smarkiai kaip ir mes“, – nurodė prezidentas.

Jo teigimu, strategijos požiūriu Jungtinės Valstijos yra „puikioje“ padėtyje regione. Anot D. Trumpo, Vašingtonas išvedė iš Sirijos šiaurės visą savo kontingentą – „50 karių, daug mažiau nei 50 karių“, ir perkėlė juos į saugią vietą. Prezidentas taip pat patikino, kad JAV paskelbtos sankcijos Turkijai padės išspręsti problemą dialogu.