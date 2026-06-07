Daliniai rezultatai: Armėnijos parlamento rinkimuose pirmauja premjero partija

Centrinė rinkimų komisija pranešė, kad, suskaičiavus balsus 6,5 proc. rinkimų apylinkių, valdančioji „Pilietinio susitarimo“ partija, renkanti 56,04 proc. balsų, pirmauja prieš Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus Samvelo Karapetiano aljansą „Stipri Armėnija“ su 21,87 proc. balsų.
Balsų skaičiavimas šalyje tęsiasi, iš viso balsuota daugiau kaip 2 tūkst. rinkimų apylinkių.
Armėnijoje sekmadienio vakarą pasibaigus balsavimui parlamento rinkimuose, balsus juose atidavė beveik 59 proc. rinkėjų, pranešė Centrinė rinkimų komisija.
Kaip pranešama, tai didžiausias aktyvumas per trejus pastaruosius rinkimus.
BNS rašė, kad Armėnijos parlamento rinkimai laikomi išbandymu ministro pirmininko N. Pašiniano posūkiui į Vakarus, šaliai susiduriant su grasinimais ir kaltinimais dėl buvusios imperinės valdytojos Rusijos kišimosi.
Maskva, kuri techniškai yra Armėnijos sąjungininkė, Jerevano ambicijas stoti į Europos Sąjungą (ES) palygino su tuo pačiu keliu, kuris, jos teigimu, išprovokavo 2022 metų invaziją į Ukrainą.
N. Pašinianas balsavimą apibūdino kaip pasirinkimą tarp ilgalaikės taikos su Azerbaidžanu ir grįžimo prie karo.
Prieš rinkimus skelbtos apklausos rodo, kad N. Pašiniano partija „Pilietinis susitarimas“ pirmauja, tačiau lieka neaišku, ar ji sugebės užsitikrinti dviejų trečdalių parlamento daugumą, reikalingą priimti konstitucijos pataisas, kurių Baku reikalauja kaip galutinės taikos sutarties sąlygos.
Gegužės pabaigoje Tarptautinio respublikonų instituto atlikta apklausa parodė, kad partiją palaiko 32 proc. respondentų, o dvi pagrindinės opozicinės jėgos – „Stipri Armėnija“ ir „Armėnija“ – kartu renka devynis procentus.
51 metų lyderis taip pat siekia sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos, kai ši nepadėjo per Karabacho konfliktą.
Jis įšaldė dalyvavimą Rusijos vadovaujamame saugumo bloke, kartu gilindamas ryšius su Briuseliu ir Jungtinėmis Valstijomis, ir nukreipė Armėniją galimos narystės ES keliu.
Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasiūlė „VISIŠKĄ paramą perrinkimui puikiam draugui ir lyderiui“ N. Pašinianui, Maskva piktinosi galimu dar vieno sąjungininko praradimu savo kieme.
S. Karapetianas, milijardierius Rusijos ir Armėnijos verslininkas, kurio partija „Stipri Armėnija“ apklausose užima antrąją vietą, atmetė teiginius, kad jis įtrauktų Armėniją atgal į Maskvos orbitą, tačiau įspėjo dėl N. Pašiniano „neapgalvoto skubėjimo“ į Vakarus.
S. Karapetianas nuo praėjusių metų yra laikomas namų arešto sąlygomis dėl kaltinimų rengus perversmą – šiuos kaltinimus jis atmeta kaip politiškai motyvuotus.
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