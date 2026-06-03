Danijos premjerė pristatė naująją vyriausybę: moterys sudaro daugumą

Po kelis mėnesius trukusių derybų, sekusių po kovą vykusių, aiškios daugumos neiškėlusių rinkimų, pareigas einanti M. Frederiksen pirmadienį pranešė, kad jai pavyko suformuoti mažumos vyriausybę iš jos Socialdemokratų partijos, Socialistų liaudies partijos, centro kairiųjų „Radikale Venstre“ ir centristų Nuosaikiųjų partijos.
Trečiadienį M. Frederiksen paskelbė naujųjų ministrų pavardes.
„Tai vyriausybė, kurią sudaro 21 ministras, ir pirmą kartą Danijos istorijoje joje yra daugiau ministrių moterų nei vyrų“, – prie Danijos parlamento paskelbė M. Frederiksen.
11 iš 21 ministro yra moterys, o sąraše taip pat yra pažįstamų pavardžių iš ankstesnės M. Frederiksen vyriausybės.
Nuosaikiųjų lyderis Larsas Lokke Rasmussenas, kurio partija po kovo 24 dienos rinkimų tapo lemiamu veiksniu formuojant valdžią, išsaugojo užsienio reikalų ministro postą.
Politiniai komentatoriai taip pat pastebėjo, kad M. Frederiksen nusprendė finansų ministru paskirti partijos kolegą Peterį Hummelgaardą, o ne Nicolai Wammeną, kuris užims buvusias P. Hummelgaardo teisingumo ministro pareigas.
Abu jie laikomi pretendentais pakeisti M. Frederiksen Socialdemokratų partijos lyderio poste.
„Hummelgaardo paaukštinimas aiškiai rodo, kad jis yra Mette Frederiksen kandidatas“, – komentare teigė visuomeninio transliuotojo DR politikos korespondentė Christine Cordsen.
Antradienį M. Frederiksen pristatė politinę programą, kurioje pažadėjo paramą su kylančiomis kainomis kovojančioms šeimoms ir įsipareigojo išlaikyti griežtą imigracijos politiką.
Kovą vykusiuose rinkimuose M. Frederiksen socialdemokratai pasiekė prasčiausią rezultatą nuo 1903 metų, tačiau išliko didžiausia partija, iškovojusi 38 mandatus.
Nei kairiųjų, nei dešiniųjų blokas kovo 24 dienos rinkimuose nelaimėjo daugumos, todėl parlamentas liko susiskaldęs.
Kadangi keturios naujosios koalicijos partijos parlamente turi tik 82 iš 179 vietų, vyriausybei, norint priimti teisės aktus, reikės remtis kitų partijų parama.
Naujausi komentarai