Danijos vėjo energetikos milžinė „Orsted“ planuoja masinius atleidimus

Bendrovė teigė, kad jai reikia daugiau dėmesio skirti savo verslui Europoje ir jūros vėjo energetikai, taip pat padidinti savo konkurencingumą.
„Esame pasiryžę išlaikyti turimą jūros vėjo energijos rinkos lyderio poziciją ir turime užtikrinti, kad jūros vėjo energija taptų vienu iš pagrindinių būsimo Europos energijos rūšių derinio ir žaliosios pertvarkos elementų“, – pareiškė generalinis direktorius Rasmusas Errboe (Rasmusas Erbo), cituojamas bendrovės paskelbtame pareiškime.
„Todėl mums taip pat reikia sumažinti jūros vėjo jėgainių projektavimo, statybos ir eksploatavimo išlaidas, kad galėtume sustiprinti savo konkurencingumą,“, – pridūrė jis.
Bendrovė pranešė, kad iki 2027 metų pabaigos jos darbuotojų skaičius pasaulyje „dėl natūralios darbuotojų kaitos, pareigybių mažinimo, turto perleidimo, užsakomųjų paslaugų ir atleidimų“ sumažės nuo 8 tūkst. iki 6 tūkstančių.
