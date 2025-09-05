Danijos vėjo jėgainių milžinė padavė į teismą JAV vyriausybę

Skundas pateiktas ketvirtadienį, po to, kai prezidento Donaldo Trumpo administracija įsakė sustabdyti darbus didžiuliame projekte „Revolution Wind“ prie Rod Ailando valstijos krantų, nors jo baigtumas – apie 80 proc. ir jame jau sumontuotos 45 iš 65 planuotų turbinų.
D. Trumpas, kuris ne kartą kritikavo vėjo energetiką, grįžęs į valdžią išleido virtinę įsakų, kuriais stabdomi panašūs klimatui palankūs vėjo energetikos projektai.
Demokratų partiją palaikančių Konektikuto ir Rod Ailando valstijų generaliniai prokurorai ketvirtadienį pareiškė, kad atskirai kreipsis į federalinį teismą dėl Rod Ailando vyriausybės, siekdami „panaikinti nepagrįstą įsakymą stabdyti darbus“.
„Revolution Wind“ projekto sustabdymas „yra negaliojantis ir turi būti panaikintas, nes buvo išduotas neturint įstatyminių įgaliojimų, pažeidžiant vyriausybės taisykles ir procedūras“, – savo skunde, kurio kopiją gavo AFP, teigia bendrovė „Orsted“ ir jos partnerė „Skyborn Renewables“.
Bendrovės sprendimą pavadino „savavališku ir įnoringu“ ir teigė jau investavusios milijardus dolerių į projektą, kuris buvo pradėtas statyti pernai, gavus visus būtinus federalinius leidimus.
Vandenynų energetikos valdymo biuras (BOEM) sustabdymą teisino „susirūpinimu dėl Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo interesų apsaugos“, teigė direktorius Matthew Giacona.
Sausį grįžęs į Baltuosius rūmus D. Trumpas pasirašė vykdomuosius įsakus, kuriais įšaldė leidimus ir federalines paskolas tiek jūros, tiek sausumos vėjo jėgainių projektams visoje šalyje.
„Jie viską griauna, atrodo baisiai, jų energija labai brangi – ir mes neiname į vėjo energetiką, grįžtame prie iškastinio kuro“, – praėjusį mėnesį sakė D. Trumpas.
JAV prekybos departamentas rugpjūtį pradėjo nacionalinio saugumo tyrimą dėl vėjo turbinų ir jų komponentų importo, taip atverdamas kelius komponentų importui įvesti muitus.
