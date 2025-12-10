Danijos žvalgyba įvardija JAV kaip galimą grėsmę saugumui

Trečiadienį paskelbtame 2025 m. Danijos žvalgybos grėsmių vertinime teigiama, kad JAV teikia vis didesnę pirmenybę savo interesams ir „dabar naudoja savo ekonominį ir technologinį pranašumą kaip galios įrankį, be kita ko ir sąjungininkių bei partnerių atžvilgiu“.
„JAV naudoja ekonominę galią, įskaitant grasinimus dideliais muitais, siekdamos primesti savo valią, ir nebeatmeta galimybės panaudoti karinę jėgą netgi prieš sąjungininkes“, – pažymi Danijos žvalgybos tarnyba.
Tarnyba taip pat pabrėžė didėjantį JAV susidomėjimą Grenlandija, kuri yra Danijos Karalystės dalis. Metinis žvalgybos grėsmių vertinimas paskelbtas po diplomatinę įtampą tarp šalių sukėlusių pakartotinių Donaldo Trumpo pareiškimų apie pageidavimą perimti Grenlandijos kontrolę. JAV prezidentas taip pat neatmetė galimybės šią Arkties salą užimti jėga.
Visgi trečiadienį paskelbtame dokumente didžiausiomis grėsmėmis, kaip ir anksčiau, įvardijamos Rusija ir Kinija, o bendra grėsmių aplinka, su kuria susiduria Danija, vadinama rimtesne nei anksčiau.
Danijos žvalgybos ataskaitoje pažymima, kad neapibrėžtumas dėl JAV vaidmens kaip Europos saugumo garanto padidins Rusijos norą intensyvinti hibridines atakas prieš NATO nares, o Vakarų įtaką ir toliau mėgins slopinti Kinija, naudodamasi ekonominės ir karinės galios svertais.
„Baltijos jūros regionas yra teritorija, kurioje Rusijos karinės jėgos prieš NATO panaudojimo pavojus yra didžiausias“, – teigė Danijos žvalgybos tarnyba.
Kaip pranešė „Ukrinform“, tvyrant įtampai dėl D. Trumpo išreikšto susidomėjimo Grenlandijos įsigijimu, „PayPal“ įkūrėjas, naujasis JAV ambasadorius Danijoje Kennethas Howery šią savaitę pirmą kartą lankysis saloje, ir jos sostinėje Nūke susitiks su Grenlandijos bei Danijos atstovais.
