To dar nebuvo: Elonas Muskas – pirmasis pasaulyje trilijonierius

Manoma, kad šis įspūdingas pirminis viešas akcijų platinimas, per kurį buvo pritraukta daugiau nei 75 mlrd. JAV dolerių (64,8 mlrd. eurų), atvers kelią virtinei didelių IPO, kuriuos svarsto ateinančiais mėnesiais surengti dirbtinio intelekto (DI) bendrovės.
„SpaceX“ debiutas Niujorko biržoje „Nasdaq“ vainikavo kelias savaites trukusį didžiulį investuotojų susidomėjimą raketų bendrove, virtusia dirbtinio intelekto ir palydovų konglomeratu.
„SpaceX“ nori būti pajėgi nusiųsti jus į Mėnulį, į Marsą ir galiausiai dar toliau“, – sakė E. Muskas prekybos bendrovės akcijomis biržoje pradžios renginyje, kuris buvo surengtas „SpaceX“ bazėje „Starbase“ pietų Teksase. Jis buvo apsuptas darbuotojų, iš kurių daugelis, prasidėjus prekybai akcijomis, tapo multimilijonieriais.
„Šiuo metu esu įsitikinęs, kad su neįtikėtina komanda, kurią turime čia „SpaceX“, mes padarysime tai jūsų labui“, – pridūrė E. Muskas.
Apie 100 žmonių susirinko prie „Nasdaq“ būstinės Niujorke, kur „SpaceX“ taip pat pažymėjo šią progą neonine iškaba Taimso aikštėje.
„Muskas užsibrėžia labai futuristinius tikslus, kurių niekas kitas nesiekia, ir manau, kad tai labai įkvepia daugelį žmonių“, – sakė Sarin Sio iš finansų bendrovės „Dovetail“, atvykusi į „Nasdaq“ būstinę.
Bendrovė IPO metu investuotojams pasiūlė daugiau nei 555 mln. akcijų po 135 JAV dolerius už vienetą, kad pritrauktų daugiau nei 75 mlrd. JAV dolerių. Šia kaina „SpaceX“ vertė siekia beveik 1,8 trln. JAV dolerių.
Per pirmąsias prekybos Volstrite valandas akcijų kursas pakilo iki 175 JAV dolerių, t. y. daugiau nei 30 procentų.
Pabrangus akcijoms, „SpaceX“ rinkos vertė padidėjo iki daugiau nei 2 trilijonų JAV dolerių, o tai reiškia, kad bendrovė pateko į vertingiausių JAV įmonių dešimtuką, aplenkusi „Tesla“, „Facebook“ savininkę „Meta“ ir „Walmart“.
Įskaitant pasirinkimo sandorius, susijusius su beveik 83 mln. papildomų akcijų, bendra per IPO pritraukta suma galėtų padidėti iki daugiau nei 86 mlrd. JAV dolerių.
2002 metais E. Musko įkurtas raketų kūrimo startuolis nuo to laiko išsiplėtė iki didžiulės palydovų bendrovės ir vėliau taip pat „prarijo“ E. Musko dirbtinio intelekto įmonę „xAI“, kuriai priklauso socialinis tinklas „X“ (buvęs „Twitter“).
„SpaceX“ akcijomis bus prekiaujama su simboliu „SPCX“.
„SpaceX“ pirmoji iš pirmaujančių DI milžinių debiutavo akcijų rinkoje. Tam jau ruošiasi konkurentės „OpenAI“ ir „Anthropic“, kurios rinkos priežiūros institucijai neseniai pateikė pirminius dokumentus.
Nors pats E. Muskas vertinamas itin prieštaringai, be kita ko, dėl savo veiklos prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracijoje, dėl paramos JAV lyderiui ir dešiniųjų pažiūrų populistams Europoje, taip pat dėl provokuojančių komentarų socialiniame tinkle „X“, rekordinis IPO visgi rodo, kad investuotojai toliau juo pasitiki – agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad akcijų paklausa per IPO daugiau nei keturis kartus viršijo pasiūlą.
Pranešama, kad paklausa tarp mažmeninių investuotojų, kuriems buvo rezervuota 20 proc. akcijų, taip pat buvo didelė.
Nauji milijonieriai
Po „SpaceX“ IPO turėtų atsirasti tūkstančiai naujų milijonierių ir keli milijardieriai, nes buvę ir dabartiniai darbuotojai bei ilgas investuotojų sąrašas sieks pasipelnyti iš jos akcijų.
Bendrovės finansiniai rodikliai verčia kai kuriuos Volstrito atstovus susimąstyti, nes įmonės vertinimas didžiąja dalimi priklauso nuo to, ar E. Muskas įvykdys mokslinės fantastikos vertus pažadus, įskaitant duomenų centrus kosmose bei žmonių nusiuntimą į Marsą naudojant dar neįrodytą technologiją.
Nors bendrovė sparčiai auga – pernai jos pajamos pasiekė 18,7 mlrd. JAV dolerių, ji taip pat patiria nuostolių: grynasis nuostolis siekė 4,9 mlrd. JAV dolerių.
Savo neįtikėtinoje prognozėje „SpaceX“ teigia, kad iš įvairių rinkų gali gauti daugiau nei 28,5 trln. JAV dolerių pajamų.
„SpaceX“ IPO ir debiutas biržoje E. Muską neabejotinai pavertė turtingiausiu žmogumi pasaulyje, tačiau tai sulaukė ir kritikos.
„Pasaulis sulauks pirmojo trilijonieriaus, o tuo tarpu amerikiečiai visoje šalyje taupo kiekvieną dolerį, kad sukauptų lėšų pensijai“, – sakė demokratų senatore Elizabeth Warren (Elizabet Voren).
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