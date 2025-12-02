Darželių krizė: darbuotojų trūksta taip smarkiai, kad vaikus prižiūri mokiniai

Dešimtokai su vaikais žaidžia slėpynių. Į vaikų darželį atvyko ne kurio nors mažasis brolis ar sesuo, o nauja programa – visą dieną išbandyti auklėtojo darbą.
Norvegijoje dabar itin trūksta darželių auklėtojų. Statistika rodo, kad per penkerius metus stojančiųjų į ugdymo programas sumažėjo perpus.
„Svarbi įvairovė, o dabar apskritai mažai stojančiųjų į ikimokyklinio ugdymo programas. Darbuotojų trūksta. Tad išbandyti auklėtojo darbą – geras žingsnis į šią profesiją“, – pasakojo pašnekovė.
Vaikams jaunieji auklėtojai patiko.
„Mes kursime ugnikalnį – manau, jis bus labai didelis. Svarbiausia patarčiau tinkamai apsirengti, kai šalta“, – teigė vienas paauglys.
O ar svarstytų galimybę dirbti su vaikais ateityje, paauglys atsako drąsiai:
„Taip, žinoma!“
Kiti jaunuoliai bando įvertinti praktiškai.
„Galėčiau dirbti, bet jei gerai mokėtų“, – pasakojo kitas dalyvis.
Panašu, auklėtojo darbo paaugliai neišsigando, tačiau net ir patys darželinukai svajoja apie visai kitas profesijas.
„Norėčiau taisyti dantis arba būti gydytoja – bandysiu visko po truputį“, – sako darželinukė.
Ar pasiteisins jaunuolių įtraukimas – parodys laikas.
