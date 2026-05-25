Degalai Europos Sąjungoje balandį ir toliau smarkiai brango

Balandį, palyginti su tuo pačiu mėnesiu prieš metus, asmeniniam transportui skirtų degalų ir tepalų kainos ES padidėjo 20,8 proc. Palyginimui, kovą jos pakilo 12,9 proc.
Balandį kainos kilo visose ES šalyse, o penkiolikoje šalių jos padidėjo daugiau nei 20 proc. Didžiausias augimas užfiksuotas Liuksemburge (33,8 proc.), Prancūzijoje ir Švedijoje (po 29,3 proc.), Latvijoje (28,1 proc.) ir Bulgarijoje (27,8 proc.).
Mažiausias augimas užfiksuotas Vengrijoje (1,5 proc.), Lenkijoje (8,8 proc.) ir Italijoje (12,9 proc.).
Kilo ir dyzelino, ir benzino kainos
Žvelgiant į dyzelino ir benzino kainas ES, balandį per metus padidėjo 33,7 proc. (dyzelinas) ir 13,6 proc. (benzinas). Palyginimui, kovą dyzelinas pabrango 19,8 proc., o benzinas – 9,4 proc.
Per mėnesį dyzelino kainos pakilo 7,9 proc., o benzino – 2,4 proc.
Kovo-balandžio mėnesiais dyzelino kainos pakilo visose ES šalyse. Didžiausias augimas buvo užfiksuotas Slovėnijoje (23,5 proc.), Bulgarijoje (19,5 proc.) ir Kipre (18 proc.), o mažiausias – Lenkijoje (1,9 proc.), Rumunijoje (2,3 proc.) ir Bulgarijoje (2,6 proc.).
Kalbant apie benzino kainas, 23 ES šalys kovo-balandžio mėnesiais užregistravo kainų augimą, kuris svyravo nuo 12,9 proc. Slovėnijoje iki 1,3 proc. Airijoje. Kita vertus, Rumunijoje (1,2 proc.), Ispanijoje (4,6 proc.) ir Lenkijoje (6,1 proc.) balandžio mėnesį, palyginti su kovu, buvo užregistruotas kainų sumažėjimas.
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