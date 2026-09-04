Dėl įtariamų ryšių su Iranu JAV įvedė sankcijas Turkijos bankui

Stambule įsikūręs „Golden Global Bank“ ir jo dukterinės įmonės Irano revoliucinei gvardijai sudarė sąlygas atlikti kelių milijonų JAV dolerių vertės sandorius, teigiama Iždo departamento Vašingtone pranešime. Be to, jos rėmė Irano vadovybės tarptautinius mokėjimus.
Pritaikius sankcijas, minėtų asmenų ir įmonių lėšos JAV bus įšaldytos, o sandoriai su jomis – uždrausti. Finansų įstaigos turi suprasti, kad JAV planai ekonomiškai izoliuoti Iraną yra rimti, pareiškė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas.
S. Bessentas praėjusią savaitę paskelbė, kad jo šalis naujomis sankcijomis ketina dar labiau ekonomiškai izoliuoti Iraną ir taip parklupdyti vadovybę Teherane. Tačiau jis nepateikė konkrečios visų planuojamų priemonių apžvalgos.
Pasak iždo departamento, vadinamosios antrinės sankcijos gali būti taikomos šalims ir organizacijoms, kurios vis dar vykdo verslą su Iranu tokiose ekonomikos srityse, kaip skaitmeninis turtas, technologijos, auksas, aviacija ir laivyba. Anot JAV prezidento Donaldo Trumpo, Iraną reikia izoliuotas pasitelkiant „ekonominį karą“ ir „ekonominę D dieną“ (D-Day).
Jungtinės Tautos, JAV ir Europos Sąjunga per pastaruosius metus jau įvedė Iranui plataus masto sankcijas. Todėl iš pradžių nebuvo aišku, kiek naujas JAV spaudimas turėtų paskatinti pokyčius įstrigusiame Irano kare.
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