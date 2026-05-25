DI amžiuje viešbučiai siekia nepasimesti internetinės paieškos rezultatuose

Jau dabar planuojant keliones su „ChatGPT“ ar naudojantis DI pagrindu veikiančiomis kelionių svetainėmis, pvz., „Layla.ai“, jau dabar galima pateikti tokius pageidavimus, kaip: „Ramus viešbutis su balkonu į vakarus“ arba „Žavus viešbutis su SPA centru, kuriame leidžiama apsistoti su šunimis“.
Šis perėjimas prie tokių paieškos užklausų slepia didelius techninius pokyčius, o tai reiškia, kad viešbučiai turi imtis veiksmų, kad DI modeliai juos matytų.
„Išgyvename tikrą perversmą: praėjusiais metais 35 proc. prancūzų naudojo DI, kad surastų viešbutį, kavinę ar restoraną“, – sakė Prancūzijos įmonės „Custplace“, padedančios firmoms optimizuoti savo skaitmeninį matomumą, įkūrėjas Nicolas Marette'as.
Remiantis naujausio „Boston Consulting Group“ (BCG) tyrimo rezultatais, apie 37 proc. keliautojų jau naudojasi DI pagrindu veikiančiomis kelionių planavimo svetainėmis, kad suplanuotų savo keliones.
Ir apgyvendinimo sektoriaus atstovai į tai vis labiau atkreipia dėmesį. Pasak BCG ataskaitos, ketvirtadalis apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių „turi DI strategiją, kuri pradeda duoti realią grąžą įvairiose organizacijos veiklos srityse“.
„Tai, ką viešbutis turi daryti, kad būtų gerai įvertintas paieškos sistemų, skiriasi nuo to, ką jis turi daryti, kad būtų įvertintas dirbtinio intelekto, – sakė BCG atstovė Johanna Benesty. – Be to, ne visi DI modeliai „veikia vienodai“.
Paprasta kalba, sudėtinga užduotis
Pasak Prancūzijos apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių grupės „Accor“, kuriai priklauso dešimtys viešbučių tinklų, įskaitant „Pullman“, „Sofitel“, „Mercure“ ir „Ibis“, DI ir duomenų mokslo vadovo Nicolas Maynard'o, „jau metus bandome suprasti, kaip tapti aktualesni... ir tapti labiau matomi“.
Tačiau tai gali būti iššūkis, nes DI naudotojams rodoma mažiau galimybių, o tai reiškia, kad užsitikrinti aukštą reitingą tampa dar svarbiau.
„Tai didelis pokytis: „Google“ paieška pateikia 50 rezultatų... o jei paklausi „ChatGPT“, jis pateiks penkis“ ir viskas, – pridūrė N. Maynard'as.
Perėjimas prie paprastos kalbos reiškia didelius pokyčius viešbučiams.
„Didžiausias iššūkis yra suprasti neaiškius prašymus, pavyzdžiui, „Noriu romantiško viešbučio pietuose“, – sakė N. Maynard'as.
Kadangi „Accor“ sistemos šiuo metu neklasifikuoja objektų pagal tokius požymius, grupei tenka nemažai darbo. „Turime pritaikyti savo sistemas, kad jos atsižvelgtų į semantiką“, – sakė N. Maynard'as.
Daugiau informacijos
DI leis viešbučiams suteikti klientams gausybę informacijos. „Best Western France“ direktorius Olivier Cohnas sakė, kad, jo nuomone, „skirtumą lems mūsų gebėjimas išsamiau atsakyti į klientų klausimus“.
Viešbučiai galėtų atsakyti net į pačius smulkiausius klientų klausimus, pavyzdžiui, „ar kairėje lovos pusėje yra elektros lizdas, nes jie įpratę miegoti toje lovos pusėje ir įkrauti savo įrenginius“, – sakė jis.
Nors tokie klausimai savaime yra paprasti, dabartinės sistemos ir personalas gali sunkiai atsakyti taip išsamiai, sakė O. Cohnas, kurio tinklui priklauso daugiau nei 4000 viešbučių visame pasaulyje.
Kai kurie viešbučiai jau diegia DI pokalbių robotus, kad padėtų atsakyti į paprastus svečių klausimus, leidžiant personalui teikti aukštesnės vertės paslaugas.
Tačiau sėkmė reitingų žaidime priklauso ne tik nuo pačių viešbučių.
BCG pažymi, kad „algoritmai iškelia viešbučius, turinčius išsamią, patikimą, iš įvairių šaltinių gautą informaciją, virš tų, kurių skaitmeninis pėdsakas yra menkas ar nenuoseklus“, o tai reiškia, kad klientų aprašymai ir atsiliepimai taip pat bus svarbūs.
Tačiau, kaip ir internetinės kelionių agentūros, kurios ima komisinius mokesčius ir už tam tikrą kainą siūlo aukščiausios kokybės paslaugas, DI modeliai jau pradeda daryti tą patį.
„Įprastas internetinių kelionių agentūrų komisinių modelis išsivystys į DI eros mokesčius, kurie bus imami už matomumą ir aktualumą algoritminėse rekomendacijose“, – teigiama BCG ataskaitoje.
(be temos)