Diplomatai: kelios valstybės prašo surengti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Izraelio plano dėl Gazos

„Mums čia kalbant, kelios šalys mūsų vardu ir savo vardu prašys surengti Saugumo Tarybos posėdį“, – anksčiau žurnalistams sakė palestiniečių pasiuntinys Jungtinėse Tautose Riyadas Mansouras (Rijadas Mansuras).
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Sąjunga (ES), Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.
