Donaldas Trumpas: Hormuzo sąsiauris bus visiškai atviras nuo penktadienio

Londonui ir Paryžiui pasiūlius bendrą karinę jūrų misiją, kuri padėtų užtikrinti laivybą sąsiauryje, D. Trumpas pareiškė nemanąs, „kad mums reikės daug pagalbos“ siekiant išlaikyti sąsiaurį atvirą.
Jis kalbėjo prieš Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikimą Prancūzijoje surengtų dvišalių derybų su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu) pradžioje.
Anksčiau pirmadienį D. Trumpas paskelbė, kad po taikos susitarimo su Iranu naftos tanklaiviai jau plaukia iš Hormuzo sąsiaurio.
„Laivai, daugelis iš jų pakrauti Naftos, pradeda plaukti iš Hormuzo sąsiaurio. Jie plaukia pietiniu „greitkeliu“, kuris yra visiškai saugus, patikimas ir nepriekaištingas. Yra ir kitų plaukimo maršrutų!!!“ – parašė JAV prezidentas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Pietiniu „greitkeliu“ jis, matyt, pavadino maršrutą netoli Omano krantų.
JAV ir Iranas naktį į pirmadienį pranešė pasiekę susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose visuose frontuose, įskaitant Libaną, ir vėl atidaryti gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį, nors pateikė mažai informacijos apie sudėtingą Teherano branduolinės programos klausimą.
Pradinį tarpininko Pakistano pranešimą apie susitarimą greitai patvirtino ir Vašingtonas bei Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje.
„Susitarimas su Irano Islamo Respublika dabar baigtas“, – socialiniuose tinkluose tuomet paskelbė JAV prezidentas, sekmadienį atšventęs savo 80-ąjį gimtadienį.
„Šiuo dokumentu visiškai įgalioju atidaryti Hormuzo sąsiaurį ir kartu įsakau nedelsiant nutraukti JAV karinio jūrų laivyno blokadą. Pasaulio laivai, užveskite variklius. Tegu teka nafta!“ – parašė jis.
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