Donaldas Trumpas: Iranas sutiko nekurti branduolinio ginklo

Bet kokie pasiūlymo pakeitimai gali dar labiau atitolinti susitarimą oficialiai užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose ir atverti Hormuzo sąsiaurio laivybos kelią. Susitarimą bandoma pasiekti jau ilgas savaites, nepaisant piktos retorikos ir retkarčiais kylančių ginkluotų susirėmimų.
„The New York Times“ ir „Axios“ šeštadienį pranešė, kad D. Trumpas grąžino Iranui apsvarstyti naują planą su „griežtesnėmis“ sąlygomis, nors liko neaišku, kas konkrečiai turima omenyje.
D. Trumpas yra sakęs, kad jo prioritetai bet kokiam susitarimui apima siekį neleisti Iranui kurti branduolinio ginklo ir blokuojamo Hormuzo sąsiaurio atvėrimą.
„Viena garantija, kurią privalau turėti, yra ta, kad nebus jokio branduolinio ginklo. Jie su tuo sutiko, ir tai buvo labai įdomu“, – šeštadienio vakarą transliuotame interviu savo marčiai Larai Trump (Larai Tramp) jos „Fox News“ laidoje sakė JAV prezidentas.
Tačiau Teheranas anksčiau yra suabejojęs D. Trumpo teiginiais, o šalių pozicijos dėl pagrindinių prioritetų atrodė itin skirtingos.
Irano žiniasklaidos teigimu, Teheranas pareiškė, kad prieš pradedant esmines derybas tokiais klausimais kaip iraniečių branduolinė programa, reikalauja išlaisvinti 12 mlrd. dolerių (10,31 mlrd. eurų) vertės įšaldytą turtą, o ankstesnius D. Trumpo komentarus, kad Irano sodrintas uranas – branduolinio ginklo kūrimo žaliava – bus sunaikintas, pavadino „nepagrįstais“.
Teheranas taip pat reikalauja, kad į bet kokį karo užbaigimą būtų įtrauktas Libanas, nepaisant besitęsiančių kovų, Beirutui kaltinant Izraelį „išdegintos žemės politika“, jo pajėgoms judant į priekį ir vykdant naujus oro smūgius, kuriais, jo teigimu, taikomasi į Irano remiamą grupuotę „Hezbollah“.
D. Trumpui ir JAV pareigūnams anksčiau teigus, kad jie yra arti susitarimo sudarymo, interviu televizijai „Fox“ jis nesiryžo kalbėti apie greitį ir užsiminė apie atnaujintus karinius veiksmus.
„Aš neskubu, – sakė jis. – Lėtai, bet užtikrintai, manau, gauname tai, ko norime, o jei negausime to, ko norime, viskas baigsis kitaip.“
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