 Donaldas Trumpas patikino Benjaminą Netanyahu, kad reikalaus nutraukti Irano branduolinę programą

Donaldas Trumpas patikino Benjaminą Netanyahu, kad reikalaus nutraukti Irano branduolinę programą

2026-05-24 18:45
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) patikino Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu (Benjaminą Netanjahu), kad tvirtai laikysis savo reikalavimo išardyti Irano branduolinę programą.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė aukšto rango Izraelio pareigūnas, nurodęs, kad tai bus sąlyga bet kokiame galutiniame susitarime su Teheranu.

„Prezidentas D. Trumpas leido suprasti, kad derybose išliks tvirtas dėl savo ilgalaikio reikalavimo išardyti Irano branduolinę programą ir pašalinti visą prisodrintą uraną iš Irano teritorijos, ir kad jis nepasirašys galutinio susitarimo be šių sąlygų“, – sakė pareigūnas, turėdamas omenyje dviejų lyderių pokalbį šeštadienio vakarą.

„JAV informuoja Izraelį apie derybas dėl susitarimo memorandumo, skirto atidaryti Hormuzo sąsiaurį ir pradėti derybas dėl galutinio susitarimo likusiais ginčytinais klausimais“, – sakė pareigūnas.

Pokalbio metu B. Netanyahu pabrėžė, kad Izraelis „išlaikys veiksmų laisvę prieš grėsmes visuose frontuose, įskaitant Libaną“, pridūrė pareigūnas.

„Prezidentas D. Trumpas pakartojo palaikantis šį principą“, – teigė jis.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Irano branduolinė programa
Benjaminas Netanyahu

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