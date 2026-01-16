 Donaldas Trumpas sako galįs įvesti muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų dėl Grenlandijos

Donaldas Trumpas sako galįs įvesti muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų dėl Grenlandijos

2026-01-16 18:36
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį pareiškė galįs įvesti prekybos muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų perimti Grenlandiją – NATO sąjungininkės Danijos autonominę teritoriją.

Donaldas Trumpas sako galįs įvesti muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų dėl Grenlandijos
Donaldas Trumpas sako galįs įvesti muitus šalims, kurios nepalaiko jo planų dėl Grenlandijos / AFP nuotr.

„Galiu įvesti muitus šalims, jei jos nesutiks su Grenlandijos klausimu, nes mums reikia Grenlandijos dėl nacionalinio saugumo“, – pareiškė D. Trumpas per Baltuosiuose rūmuose surengtą apskritojo stalo diskusiją sveikatos apsaugos klausimais.

JAV prezidentas ne kartą yra grasinęs perimti šios Arkties teritorijos kontrolę, kuri, pasak jo, yra būtina JAV nacionaliniam saugumui.

D. Trumpo planai dėl Grenlandijos išgąsdino Daniją ir sukėlė nerimą NATO – aljanso, kuris nuo Antrojo pasaulinio karo laikų buvo Vakarų saugumo pagrindas – Europos nariams.

Europos valstybės ketvirtadienį pradėjo dislokuoti karius saloje, vykdydamos, pasak Vokietijos, misiją, skirtą atremti Rusijos ir Kinijos grėsmes.

Pastaraisiais metais ir NATO, ir Rusija sustiprino savo karinį buvimą Arktyje, nes tirpstantis jūros ledas atveria regioną tarptautinei laivybai ir gamtos išteklių kasybai.

D. Trumpas yra aiškiai pareiškęs, kad Grenlandijos įsigijimas yra jo užsienio politikos prioritetas. Jis taip pat pareiškė, kad jei JAV neužims Grenlandijos, tai padarys Rusija arba Kinija.

Danija yra perspėjusi, kad bet koks bandymas užimti Grenlandiją jėga, reikštų NATO pabaigą.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
muitai
Grenlandija
Danija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų