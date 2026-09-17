 Donaldas Tuskas: Rusijos planuose – ir smūgiai Ukrainos sąjungininkams

Donaldas Tuskas: Rusijos planuose – ir smūgiai Ukrainos sąjungininkams

2026-09-17 20:33
BNS inf.

 Jau penktus metus tęsiantis karui Ukrainoje, Rusijos planuose, be kita ko, numatyti „hibridiniai“ dronų ir raketų smūgiai Kyjivo sąjungininkams, ketvirtadienį įspėjo Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

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Donaldas Tuskas
Donaldas Tuskas / AFP nuotr.

„Remiantis žvalgybos vertinimais, Rusijos planas (...) apima hibridinius smūgius, naudojant dronus ir raketas, Ukrainą remiančioms šalims, įskaitant Lenkiją“, – pareiškė jis parlamente.

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