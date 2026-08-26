Du Trumpo remiami kandidatai iškovojo pergales pirminiuose rinkimuose

Pietų Karolinoje senatorė Darline Graham įveikė ilgametį kongresmeną Ralphą Normaną, rodo transliuotojų CNN ir NBC prognozės. D. Trumpas aktyviai įsitraukė į šią kovą, agituodamas už D. Graham valstijoje ir ragindamas rėmėjus balsuoti taip, lyg jo paties pavardė būtų balsavimo biuletenyje.
D. Trumpo remiamas Mike'as Mazzei laimėjo Oklahomos respublikonų gubernatoriaus rinkimų antrąjį turą prieš valstijos generalinį prokurorą Gentnerį Drummondą, kurį prezidentas užsipuolė kaip „netikrą respublikoną“.
Ši pergalė nutraukė D. Trumpui nesėkmingą laikotarpį, per kurį jo remiami kandidatai šiame cikle pralaimėjo 10 respublikonų rinkimų, įskaitant šešerius per pastarąsias dvi savaites, o jo paties populiarumo reitingai smarkiai krito.
D. Trumpas vyko į Pietų Karoliną agituoti už D. Graham ir balsavimo išvakarėse mitinge kreipėsi telefonu.
„Tad tikrai noriu, kad apsimestumėte, prašau, jog aš esu biuletenyje“, – penktadienį mitinge sakė D. Trumpas.
D. Trumpą palaikanti politinė organizacija „MAGA Inc.“ taip pat išleido daugiau nei 827 tūkst. dolerių (709,14 tūkst. eurų) rinkėjų skambučiams ir tekstinėms žinutėms – tai retas jos rezervų panaudojimas šių metų pirminiuose rinkimuose.
JAV žiniasklaida praneša, kad Oklahomoje antrajam turui buvo išleista daugiau nei 9 mln. dolerių (7,72 mln. eurų) nuo to laiko, kai birželį pirmajame ture G. Drummondas nedideliu skirtumu aplenkė M. Mazzei.
D. Trumpas ne kartą puolė G. Drummondą iš dalies dėl to, kad jis nepritarė prezidento remiamai 4 mlrd. dolerių (3,43 mlrd. eurų) vertės aliuminio lydyklos statybai, teigdamas, kad šis projektas gali pakenkti vietos žemei ir bendruomenėms.
Turtingas buvęs valstijos senatorius M. Mazzei viešai pritarė projektui prieš pat D. Trumpui jį paremiant.
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