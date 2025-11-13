 Dujų kainos Europoje nusirito žemiausiai per pusantrų metų

2025-11-13 14:45
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Gamtinių dujų kainos Europos didmeninėje rinkoje ketvirtadienį nukrito žemiausiai nuo praėjusių metų gegužės, gausiam jų tiekimui iš Norvergijos bei iš suskystintų pavidalu iš JAV sumažinus sezoninės paklausos spaudimą, skelbia „Trading Economics“.

Dujų kainos Europoje nusirito žemiausiai per pusantrų metų / Pixabay nuotr.

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina), ketvirtadienį po vidurdienio siekė 30,5 euro, nuo prekybos pradžios sumenkusi beveik 1,5 procento.

Švelnūs, vėjuoti orai Europoje mažina dujų poreikį, o šiltesni orai Kinijoje atlaisvino papildomus SGD krovinius Europai, o tai taip pat prisidėjo prie kainų kritimo.

„Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, per 10 šių metų mėnesių Europa importavo 101,38 mln. tonų SGD – 16,75 mln. tonų daugiau nei praėjusiais metais.

ES dujų saugyklos šiuo metu yra užpildytos 82,61 proc. – kiek mažiau nei tuo pat metu pernai.

