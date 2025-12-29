Dujų kainos Europos rinkoje metus baigia nedideliu pakilimu

Didžiąją Europos dalį veikia arktinės orų masės, kurios, kaip tikimasi, išliks ir kitą savaitę, skatindamos šildymo poreikį, nors nuo sausio vidurio gali susiformuoti švelnesnių orų tendencija.
Dujų saugyklos Europos Sąjungoje šiuo metu, „Gas Infrastructure Europe“ duomenimis, yra užpildytos 63,7 proc., palyginti su 74 proc. prieš metus.
Kita vertus, dujų kainos Europoje, nepaisant trumpalaikio spurto, dabar yra bemaž 45 proc. mažesnės nei 2024-ųjų pabaigoje, pirmiausia dėka rekordinio JAV suskystintų gamtinių dujų eksporto ir stabilaus Norvegijos dujų tiekimo vamzdynais.
Naujausi komentarai