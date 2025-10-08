 Dvi dienas kilusios gamtinių dujų kainos Europoje patraukė žemyn

2025-10-08 11:50
BNS inf.

Aukštam atsargų lygiui kiek išsklaidžius nerimą dėl galimo paklausos augimo, dvi dienas kilusi Europos gamtinių dujų ateities sandorių kaina trečiadienį smuko 1,32 proc. iki 32,95 euro už megavatvalandę (MWh), rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Dvi dienas kilusios gamtinių dujų kainos Europoje patraukė žemyn / Pixabay nuotr.

Europa prieš šildymo sezoną didžiąja dalimi pasipildė savo dujų atsargas: Europos Sąjungoje (ES) saugyklos užpildytos vidutiniškai 82,9 proc., vien Italijoje – 93 proc., Prancūzijoje – 92,5 proc., o Vokietijoje – 76,3 procento.

Vis dėlto prognozuojami vėsesni orai – o oro temperatūra Prancūzijoje ir Vokietijoje nuo spalio vidurio turėtų būti maždaug 2 laipsniais Celsijaus žemesnė už normą – turėtų padidinti šildymo poreikius.

Tuo tarpu dėl didžiausios nuo karo pradžios Rusijos atakų bangos prieš Ukrainos dujų infrastruktūrą kilo susirūpinimas dėl galimų tiekimo sutrikimų ir didesnio Europos dujų eksporto į Ukrainą šią žiemą.

Rinkose prognozuojama, kad pasauliniai SGD skystinimo pajėgumai iki 2030 metų padidės 60 proc., iš kurių pusė bus Jungtinėse Valstijose, o tai kelia susirūpinimą dėl pasiūlos pertekliaus.

Prekiautojai mano, kad paklausa augs lėčiau už pasiūlą, o tai darys spaudimą kainoms mažėti ir Azijoje, ir Europoje.

