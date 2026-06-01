EBPO: valstybinės subsidijos suteikia kinų bendrovėms pranašumą prieš užsienio konkurentus

Joje nurodoma, kad 2005-2024 metais Kinijos įmonės 15-oje pagrindinių pramonės sektorių gavo žymiai daugiau valstybės paramos nei jų tarptautiniai konkurentai. EBPO duomenimis, vien 2024 metais šie 15 sektorių gavo 108 mlrd. JAV dolerių subsidijų.
„Kinijos įmonės gavo vidutiniškai nuo trijų iki aštuonių kartų daugiau vyriausybės paramos nei įmonės, įsikūrusios EBPO šalyse, ir tai yra konservatyvus įvertinimas, – nurodo EBPO. – Šios subsidijos taip pat buvo žymiai didesnės nei parama, kurią gavo įmonės, įsikūrusios ne EBPO šalyse, pavyzdžiui, Brazilijoje, Indijoje ir Indonezijoje.“
EBPO laiko tiesiogines subsidijas, mokesčių lengvatas ir palankias paskolas iš viešųjų finansų įstaigų viešąja parama.
„Kinijos įmonių atveju beveik 60 proc. jų pasaulinės rinkos dalies padidėjimo galima paaiškinti gautomis subsidijomis“, – pridūrė organizacija.
Kinijos įmonės per pastarųjų dvidešimt metų užsitikrino milžiniškas rinkos dalis tokiuose sektoriuose, kaip saulės baterijos, laivų statyba ir plieno gamyba, ne todėl, kad jos yra geresnės už savo JAV ar Europos konkurentus, bet dėl neprilygstamos valstybės paramos. Remiantis ataskaita, subsidijos suteikia joms daugiau finansinės laisvės investuoti į naujas gamybos vietas, daugiau laiko pasiekti pelningumą ir didesnį atsparumą nepalankioms ekonominėms sąlygoms. Tai lėmė perteklinį gamybos pajėgumą kai kuriuose sektoriuose, dėl ko sumažėjo pasaulinės kainos, o tai pakenkė kitiems tarptautiniams rinkos dalyviams.
EBPO atliko analizę šiuose sektoriuose: kosmoso ir gynybos, aliuminio, automobilių gamybos, cemento, chemijos, trąšų, stiklo ir keramikos, sunkiosios technikos, puslaidininkių, laivų statybos, fotovoltinių plokščių, plieno, telekomunikacijų įrangos, riedmenų ir vėjo turbinų.
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