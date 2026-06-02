ECB vadovė: euro zona privalo stiprinti euro tarptautinį vaidmenį

ECB metinėje ataskaitoje apie euro tarptautinį vaidmenį Ch. Lagarde rašo, kad didėjant geopolitinėms įtampoms ir atsirandant tokioms naujovėms, kaip stabiliosios kriptovaliutos, mokėjimo priemonės tampa vis įvairesnės, o tai kelia grėsmę, kad tokios valiutos kaip euras gali likti nuošalyje.
„Nėra vietos nusiraminimui. Fragmentacijos jėgos tampa vis ryškesnės, – perspėjo ECB vadovė. – Tam, kad euras taptų tikrai pasauline tarptautine valiuta, euro zona turi sukurti didesnio masto ir gilesnes, likvidesnes kapitalo rinkas.“
Nors ataskaitoje nurodyti keli atvejai, kai euras atrodė veikiantis kaip vadinamoji saugi valiuta ir stiprėjo JAV dolerio atžvilgiu įtampos rinkoje laikotarpiais, įskaitant laikotarpį, kai pernai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie muitus, joje taip pat pažymima, kad tarptautiniu mastu jis buvo kur kas mažiau populiarus nei JAV doleris.
Ataskaitoje teigiama, kad praėjusiais metais eurai sudarė apie 20 proc. pasaulio užsienio valiutų atsargų, palyginti su 57 proc. JAV dolerių, todėl užėmė antrąją vietą.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Kinijos juanis tampa vis svarbesnis pasaulinei prekybai, nors jis vis dar nėra taip plačiai naudojamas kaip euras.
Ataskaitoje pažymėta, kad prasidėjus karui Artimuosiuose Rytuose, Kinijos tarpvalstybinės tarpbankinės mokėjimų sistemos (CIPS) aktyvumas taip pat padidėjo daugiau nei trečdaliu.
„Pasaulinės geopolitinės padėties pokyčiai pabrėžia, kaip svarbu, kad euras vaidintų stipresnį tarptautinį vaidmenį, – pabrėžė Ch. Lagarde. – Euras turi galimybę padidinti savo patrauklumą pasaulyje, su sąlyga, kad Europos politikos formuotojai sudarys reikiamas sąlygas ir savo žodžius pavers veiksmais.“
Naujausi komentarai