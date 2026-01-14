Ekspertai: 2025 metai buvo treti karščiausi per stebėjimų istoriją

Tai pratęsia precedento neturintį šylančių temperatūrų ciklą, o prognozės rodo, kad 2026 metais atšilimas neslūgs.
ES klimato kaitos tarnybos „Copernicus“ ir Kalifornijoje veikiančios mokslinių tyrimų organizacijos „Berkeley Earth“ duomenimis, pastarieji 11 metų buvo šilčiausi per stebėjimų istoriją: pirmoji vieta tenka 2024-iesiems, o antroji – 2023 metams.
„Copernicus“ metinėje ataskaitoje pabrėžiama, kad per pastaruosius trejus metus vidutinė pasaulinė temperatūra viršijo 1,5 laipsnio Celsijaus ribą, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu.
„2023–2025 metais užfiksuotas temperatūros šuolis buvo ekstremalus. Tai leidžia daryti prielaidą, kad Žemės atšilimas spartėja“, – teigiama atskiroje „Berkeley Earth“ ataskaitoje.
Pagal 2015-ųjų Paryžiaus susitarimą pasaulio šalys įsipareigojo riboti atšilimą, kad jis būtų gerokai mažesnis nei 2 laipsniai, ir stengtis neviršyti 1,5 laipsnio ribos. Mokslininkų teigimu, šio tikslo įgyvendinimas padėtų išvengti skaudžiausių klimato krizės padarinių.
Praėjusių metų spalį Jungtinių Tautų (JT) vadovas Antonio Guterresas įspėjo, kad 1,5 laipsnio ribos peržengimas yra neišvengiamas. Tačiau jis pabrėžė, kad pasaulis vis dar gali sutrumpinti šį pavojingą laikotarpį, jei kuo skubiau sumažins į atmosferą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
„Copernicus“ teigimu, nuolatinė 1,5 laipsnio riba gali būti pasiekta jau iki šio dešimtmečio pabaigos – daugiau nei dešimčia metų anksčiau, nei prognozuota anksčiau.
Tačiau pastangos suvaldyti visuotinį atšilimą praėjusią savaitę patyrė dar vieną išbandymą: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vėl išves Jungtines Valstijas – antrą pagal dydį teršėją po Kinijos – iš pagrindinės JT klimato sutarties.
ES klimato stebėsenos centro duomenimis, 2025 metais temperatūra buvo 1,47 laipsnio Celsijaus aukštesnė už priešindustrinį lygį. Šis rodiklis tik nežymiai nusileido 2023 metams, o 2024-aisiais siekė net 1,6 laipsnio.
„Berkeley Earth“ skaičiavimais, apie 770 mln. žmonių savo gyvenamosiose vietose fiksavo rekordiškai šiltus metus, tuo tarpu rekordinio šalčio vidurkių niekur pasaulyje užfiksuota nebuvo.
Antarktidoje praėję metai buvo patys šilčiausi per visą istoriją, o Arktyje – antri, pranešė „Copernicus“.
Naujienų agentūros AFP atlikta duomenų analizė parodė, kad Centrinėje Azijoje, Sahelio regione ir Šiaurės Europoje 2025 metai taip pat pagerino visus ankstesnius šilumos rekordus.
