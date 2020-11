Ekspertai: D. Trumpui Floridoje padėjo laimėti antikomunistinė retorika

Ir jo kolega iš universiteto politikos mokslininkas Eduardas Gamarra demokratų pralaimėjimą valstijoje aiškino neįgytu lotynų amerikiečių pasitikimu. Jie Floridoje sudaro 20 proc. gyventojų.

„Demokratai pralaimėjo balsavimą tarpo lotynų amerikiečių“, - sakė E. Gamarra. D. Trumpą esą rinkosi ne tik kubiečiai, sudarantys didelę lotynų amerikiečių grupę Floridoje ir tradiciškai remiantys respublikonus. Už prezidentą balsavo ir venesueliečiai, argentiniečiai, boliviečiai bei kolumbiečiai.

Majamio Mažosios Havanos rajone dešimtys kubiečių antradienio vakarą klausėsi salsos muzikos ir mojo JAV vėliavomis, kai išgirdo apie D. Trumpo pergalę Floridoje. Dauguma kubiečių valstijoje niekina komunistinį režimą Havanoje. D. Trumpas juos savo pusėn palenkė savo antisocialistine retorika.

Antirasistiniai protestai, kurie sukrėtė JAV po afroamerikiečio George‘o Floydo mirties, nepaskatino lotynų amerikiečių balsuoti už J. Bideną, sakė E. Gamarra. Priešingai, anot mokslininko, „Black Lives Matter“ judėjimas Floridoje pakenkė J. Bidenui. Lotynų amerikiečiai čia neidentifikuoja savęs su juodaodžiais.

Be to, J. Bideno rinkimų kampanija Floridoje buvo vangoka. Demokratas esą per lėtai reagavo į D. Trumpo teiginius, kad kraštutinių dešiniųjų veidas J. Bidenas įves JAV socializmą.

Užsitikrinęs Floridoje 29 rinkikų balsus, D. Trumpas žengė svarbų žingsnį lenktynėse dėl prezidento posto.