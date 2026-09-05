Erdoganą įžeidusiam turkų komikui gresia daugiau nei devyneri metai kalėjimo

Stambulo vyriausiojo prokuroro biuro kaltinamajame akte D. Goktasas kaltinamas tuo, kad savo replikomis, birželio 24 d. išsakytomis jo laidoje platformoje „YouTube“, įžeidė prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą, kurstė neapykantą ir priešiškumą visuomenėje bei šlovino nusikaltimus ir nusikaltėlius.
Prokurorai teigė, kad laidoje išsakyti komentarai apie R. Erdoganą „peržengė kritikos ribas“ ir visuomenės akyse „užgavo prezidento garbę ir orumą“.
„Niekada nemėgau Recepo Tayyipo Erdogano – nė minutės per visą savo gyvenimą“, –savo laidoje sakė D. Goktasas.
D. Goktasas, kuris liepos 3 d. buvo skirtas kardomasis kalinimas, taip pat kaltinamas dėl juokelių apie moteris, kurios jūroje maudosi dėvėdamos kuklius islamiškus maudymosi kostiumėlius. Be to, kaltinamajame akte teigiama, kad D. Göktasas savo kalboje gyrė vieną nusikalstamą grupuotę.
Jis visus jam pareikštus kaltinimus neigia.
Teismas nusprendė, kad 32-ejų D. Goktasas turi likti suimtas, o pirmąjį teismo posėdį paskyrė rugsėjo 28 d.
Jo laida platformoje „YouTube“ sulaukė 14 milijonų peržiūrų. Pasirodymo programa, kurioje buvo juokų ir religijos bei kitomis socialinėmis ir politinėmis temomis, sukėlė aršią vyriausybei palankių veikėjų kritiką.
Žmogaus teisių organizacijos pareiškė protestą dėl šios bylos, pasmerkdamos ją kaip priemonę užgniaužti saviraiškos laisvę ir nuslopinti kitaminčių nuomonę.
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