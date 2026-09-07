ES diplomatijos vadovė atšaukė planus dėl gynybos ekspertų ataskaitos

ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas praėjusią savaitę paskelbė apie planus suburti aukšto rango buvusių gynybos pareigūnų grupę, įskaitant atstovus iš Ukrainos ir Jungtinės Karalystės (JK), kuri parengtų ataskaitą apie tai, kaip geriausiai sustiprinti Europos saugumą.
Tačiau pareigūnai teigė, kad iniciatyva paskutinę minutę buvo atšaukta, Italijai, o vėliau ir Prancūzijai bei Vokietijai, pareiškus prieštaravimus, jog taip būtų kišamasi į nacionalinį gynybos planavimą.
„Kai kurios valstybės narės manė, kad šiuo metu tai nėra teisingas kelias“, – sakė vienas anonimiškai kalbėjęs ES pareigūnas.
„Ieškome naujų bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis būdų. Diagnozė nepasikeitė: Europa gynybos srityje turi veikti greičiau“, – teigė jis.
Europa yra suintensyvinusi pastangas užpildyti savo gynybos spragas, reaguodama į Rusijos karą Ukrainoje ir abejones dėl JAV įsipareigojimų žemynui.
Ataskaitos atšaukimas, apie kurį pirmasis pranešė leidinys „Euractiv“, yra smūgis K. Kallas, kuri šiuo metu taip pat susiduria su raginimais pertvarkyti jos prižiūrimą ES diplomatinę tarnybą.
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