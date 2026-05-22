ES diplomatijos vadovė ragina nutraukti kubiečių „kontrolę ir izoliaciją“

Komunistų valdoma sala susiduria su gilia krize dėl JAV naftos blokados.
„Po dešimtmečius trukusio netinkamo valdymo ir politinių represijų (...) Kubos ekonominė krizė tikrai pasiekė lūžio tašką“, – žurnalistams Meksike sakė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
„Kubos žmonės nusipelno galimybių ir laisvės, o ne kontrolės ir izoliacijos“, – tvirtino ji.
K. Kallas taip pat pareiškė, kad prekybos susitarimo su Meksika modernizavimas pašalins prekybos kliūtis, pasaulio ekonomikoms linkstant į protekcionizmą.
Meksika ir ES atnaujintą susitarimą pasirašys penktadienį. Pasirašymas vyksta Meksikos vyriausybei derantis dėl USMCA laisvosios prekybos sutarties peržiūros su didžiausia prekybos partnere JAV bei Kanada.
„Šis susitarimas pašalins likusias kliūtis prekybai ir investicijoms, įskaitant tokius strateginius sektorius kaip žaliavos, žemės ūkis ir paslaugos“, – per spaudos konferenciją su Meksikos užsienio reikalų ministru Roberto Velasco (Robertu Velasku) sakė ES užsienio politikos vadovė.
K. Kallas teigė, kad atnaujinimas taip pat sustiprins tiekimo grandines ir atvers naujų galimybių, kurios „padės abiem ekonomikoms konkuruoti pasauliniu mastu“.
„ES yra trečia didžiausia Meksikos prekybos partnerė. Mūsų prekyba per pastarąjį dešimtmetį išaugo 75 procentais“, – sakė ji.
Susitarimą planuojama pasirašyti penktadienį Meksikos sostinėje dalyvaujant prezidentei Claudiai Sheinbaum (Klaudijai Šeinbaum) ir Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen (Urzulai fon der Lajen).
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