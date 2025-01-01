ES gali apmokestinti mažas siuntas iš Kinijos

Šiuo metu mokestis netaikomas pakuotėms, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų, siunčiamoms tiesiogiai pirkėjams 27 valstybių Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, daugeliu atvejų per Kinijoje įkurtas platformas.
Šių metų gegužę ES pasiūlė panaikinti šią išimtį ir nustatyti dviejų eurų fiksuotą mokestį mažoms pakuotėms, kuris būtų taikomas nuo 2028 metų.
Dabar ES prekybos vadovas Marošas Šefčovičius laiške, kurį matė naujienų agentūra AFP ir kuris buvo datuotas trečiadieniu, paragino ES finansų ministrus susitarti dėl laikino sprendimo kitiems metams.
„Tai labai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga sustiprintų savo pozicijas sparčiai besikeičiančių prekybos realijų akivaizdoje“, – rašė M. Šefčovičius.
„Dabartinis tvarkaraštis neatitinka padėties skubumo“, – pridūrė jis.
M. Šefčovičius sakė, kad Europos pramonės įmonės, ypač mažmenininkai, pabrėžė, jog „šis konkurencijos iškraipymas turi būti nedelsiant pašalintas“.
„Mūsų įmonėms ir piliečiams bus labai sunku paaiškinti, kodėl ES negali imtis greitesnių veiksmų, kad būtų rastas sprendimas“, – pridūrė jis.
Laiške neminima, kokio dydžio mokestis turėtų būti nustatytas, tačiau M. Šefčovičius teigė, kad ministrai turėtų siekti „supaprastinti laikinąjį muito mokestį ir geriau susieti IT priemones“.
Tikimasi, kad ES valstybės narės ir EK ketvirtadienio derybose susitars atsisakyti atleidimo nuo muito taisyklės ir susitars dėl laikino sprendimo kitiems metams.
AFP matytame pareiškimo projekte, kuris dar gali keistis, jos susitars „parengti paprastą laikiną sprendimą, kad jį būtų galima kuo greičiau įgyvendinti 2026 metais“ ir taip „įveikti pereinamąjį laikotarpį“.
Tada bus siekiama pateikti planą tvirtinimui per kitą ES finansų ministrų susitikimą gruodžio 12 dieną.
Kai kurioms valstybėms narėms jau nusibodo laukti, todėl jos jau parengė savo planus, įskaitant Rumuniją, kuri įvedė penkių eurų mokestį už mažas siuntas.
Naujausi komentarai