ES įgijo naujų įgaliojimų galingo dirbtinio intelekto srityje

ES turi išsamiausią pasaulyje skaitmeninį taisyklių rinkinį, apimantį socialinius tinklus, internetinius mažmenininkus ir paieškos sistemas, o šiais metais planuojama priimti dar daugiau taisyklių.
2024 metais ES priėmė Dirbtinio intelekto aktą, tačiau jo nuostatos buvo įvedamos etapais.
Naujasis teisės aktas
ES akte taikomas rizika grindžiamas požiūris į šią technologiją. Pavyzdžiui, kuo kyla didesnė rizika europiečių teisėms ar sveikatai, tuo didesnės įmonių pareigos apsaugoti asmenis nuo žalos.
Aktas taip pat draudžia dirbtinį intelektą, naudojamą prognoziniam policijos darbui, emocijų atpažinimo sistemoms darbo vietose ar mokyklose, taip pat dirbtinį intelektą, kuris manipuliuoja žmonių elgesiu.
Nuo sekmadienio dirbtinio intelekto sukurtas turinys, pavyzdžiui, išmaniosios vaizdo klastotės, turi būti pažymėtas, o įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas.
Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio 2 d. Be to, numatytos išimtys „meniniams, kūrybiniams, satyriniams, fikciniams“ kūriniams.
Įgyvendinimo įgaliojimai
Nuo sekmadienio Europos priežiūros pareigūnai iš Dirbtinio intelekto biuro turės įgaliojimus užtikrinti, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai atitiktų ES taisykles. Ši prie Europos Komisijos priskirta reguliavimo įstaiga bus sudaryta iš dešimčių technologijų ekspertų, teisininkų ir ekonomistų. Dirbtinio intelekto biuras galės tikrinti pažangiausius bendrosios paskirties dirbtinio intelekto modelius, pavyzdžiui, pokalbių robotus, siekdamas užtikrinti, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus.
Įmonės taip pat privalės suteikti ES prieigą prie savo modelių, o kai kuriais atvejais ES gali pareikalauti prieigos dar prieš juos paleidžiant į rinką, teigė vienas ES pareigūnas.
ES taip pat galės apriboti modelio diegimą ES, jei turės abejonių, į kurias paslaugos teikėjas neatsižvelgia.
Šie įgaliojimai suteikiami pačiu laiku. Šiais metais ES susidūrė su sunkumais, bandydama gauti prieigą prie JAV dirbtinio intelekto bendrovės „Anthropic“ modelio „Mythos“, tačiau sekmadienį įsigaliosiančios taisyklės reiškia, kad tokia problema neturėtų pasikartoti.
Nacionalinės institucijos galės užtikrinti taisyklių laikymąsi mažesnių dirbtinio intelekto sistemų atveju.
Jei ES nustatys, kad įmonės pažeidžia taisykles, ji galės priversti jas imtis veiksmų pažeidimui ištaisyti ir skirti baudas, jei jos to nepadarys. Didžiausios baudos skiriamos įmonėms, kurios leidžia savo sistemoms vykdyti draudžiamą veiklą – iki septynių procentų įmonės metinės pasaulinės apyvartos arba 35 mln. eurų, priklausomai nuo to, kuri suma yra didesnė.
Už kitus pažeidimus įmonėms gali būti skirta bauda iki trijų procentų jų metinių pasaulinių pajamų arba 15 mln. eurų. Joms taip pat gali būti skirtos baudos, jei trukdo ES tyrimams arba atsisako bendradarbiauti.
Kas toliau?
Daugiau Dirbtinio intelekto akto taisyklių įsigalios vėliau šiais metais ir dar vėliau. Nuo gruodžio bus uždrausta dirbtinio intelekto sistemoms kurti seksualizuotas išmaniąsias vaizdo klastotes. Šis draudimas įvestas po pasaulinio pasipiktinimo, kurį sukėlė be sutikimo sukurtos nuogų žmonių nuotraukos, kurias sukūrė Elono Musko (Ilono Masko) pokalbių botas „Grok“.
ES taip pat atideda kai kurių didelės rizikos dirbtinio intelekto taisyklių, susijusių su modeliais, kurie laikomi potencialiai pavojingais saugumui, sveikatai ar piliečių pagrindinėms teisėms, įgyvendinimą, kad įmonėms būtų suteikta daugiau laiko pasiruošti.
Šios taisyklės bus taikomos savarankiškoms didelės rizikos dirbtinio intelekto sistemoms nuo 2027 metų gruodžio, o į kitus produktus įdiegtoms dirbtinio intelekto priemonėms – nuo 2028 metų rugpjūčio.
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