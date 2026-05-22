ES ir Meksika rengia pirmąjį per dešimtmetį dvišalį viršūnių susitikimą

Į šalies sostinę atvyko Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa ir ES diplomatijos vadovė Kajas Kallas. Penktadienį vyksiančiame susitikime bus pasirašyta modernizuotas prekybos ir partnerystės susitarimas tarp ES ir Meksikos.
„Tai daugiau nei tik prekyba. Tai geopolitinis pareiškimas“, – po pokalbio su užsienio reikalų ministru Roberto Velasco Meksikos sostinėje sakė K. Kallas.
130 mln. gyventojų turinti didžiausia ispaniškai kalbanti šalis Europos Sąjungai yra vis svarbesnis prekybos partneris. ES vėlgi po JAV yra antra didžiausia Meksikos eksporto rinka.
Meksikos užsienio reikalų ministras po susitikimo su K. Kallas ketvirtadienį kalbėjo apie naujo etapo dvišaliuose santykiuose pradžią globalių iššūkių akivaizdoje. Anot K. Kallas, nors Europa ir Meksika negali panaikinti neapibrėžtumo pasaulyje, tačiau drauge gali sušvelninti jo padarinius ir kurti savo ateitį. Tai „aiškus signalas“, kad abi pusės yra patikimos partnerės, akcentavo ES užsienio politikos įgaliotinė.
Be prekybos klausimų nauja ES ir Meksikos sutartis apima ir klimato kaitos, žmogaus teisių ir tarptautinio bendradarbiavimo temas. Be to, turėtų būti toliau mažinami muitai ir prekybos kliūtys.
Stipresnis bendradarbiavimas su ES Meksikai gali būti ir naudinga atsvara, kad sumažintų šalies priklausomybę nuo šiaurinių kaimynių: apie 80 proc. Meksikos eksporto šiuo metu tenka JAV.
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