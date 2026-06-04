ES padės Rusijos spaudžiamai Armėnijai

Šios Pietų Kaukazo valstybės rinkėjai sekmadienį balsuos parlamento rinkimuose, laikomuose lakmuso popierėliu premjero Nikolo Pašiniano ėjimams, kuriais jis siekė sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegzti glaudesnius ryšius su Vakarais.
Prieš rinkimus Rusija sustiprino spaudimą Jerevanui, įvedė importo apribojimus pagrindiniams pramonės sektoriams ir pareikalavo surengti referendumą dėl šalies siekio stoti į ES.
„Maskva naudoja ekonominius santykius kaip politinio spaudimo priemonę. Mes tokią taktiką net per gerai pažįstame. Štai kodėl Europa tvirtai palaiko Armėniją“, – paskelbdama pradinį 50 mln. eurų vertės paramos paketą sakė U. von der Leyen.
Europos Komisijos pirmininkės teigimu, ES taip pat supaprastino prekybą su Armėnija prekėmis, kurioms Maskva įvedė sankcijas, pavyzdžiui, gėlėmis, ir remia nukentėjusius pramonės sektorius.
„Rytoj į Latviją planuojama pristatyti 10 tūkst. gėlių siuntą. Vėliau bus ir kitos“, – sakė ji.
Armėnija oficialiai yra Maskvos sąjungininkė, tačiau stiprina ryšius su ES, nes yra nusivylusi, pasak jos, Rusijos nesugebėjimu jos apsaugoti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
Ši Kaukazo šalis 2024 m. įšaldė saugumo ryšius su Maskva, o praėjusiais metais priėmė įstatymą, kuriuo išreiškė ketinimą siekti narystės ES, dar labiau supykdydama Rusiją.
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