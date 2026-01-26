ES pradeda tyrimą dėl „Grok“ sugeneruotų seksualizuotų vaizdų

„Be sutikimo sukurtos seksualinės moterų ir vaikų vaizdaklastės yra smurtinė, nepriimtina žeminimo forma“, – pirmadienį pareiškė EK vicepirmininkė Henna Virkkunen.
Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar „X“ įvykdė savo įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos (ES) įstatymus, įskaitant pareigą „kruopščiai įvertinti ir sušvelninti sisteminius rizikos veiksnius“, pareiškime teigė EK.
„Tai apima rizikos veiksnius, susijusius su neteisėto turinio, pavyzdžiui, suklastotų seksualinių vaizdų, įskaitant ir turinį, kuris gali būti laikomas vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga, sklaida ES“, – nurodė EK.
Minima Elono Musko socialinių tinklų platforma pastarosiomis savaitėmis susilaukė aštrios kritikos, kadangi „Grok“ leido vartotojams skaitmeniniu būdu pakeisti moterų drabužius bikiniais, o kai kuriais atvejais – ir sukurti seksualizuotus nepilnamečių atvaizdus.
Kilus tarptautiniam pasipiktinimui, „X“ sausio viduryje pritaikė tam tikrus apribojimus.
Komisija pabrėžė, kad inicijavus tyrimą nedaromos išankstinės prielaidos dėl jo rezultatų.
Briuselis pirmadienį taip pat paskelbė, kad pratęsiamas atskiras tyrimas dėl „X“, kuris buvo pradėtas 2023 m. gruodžio mėnesį. EK vertina, ar šios platformos rekomendacijų sistema – algoritmas, kuris siūlo vartotojams turinį – „tinkamai įvertino ir sušvelnino visus rizikos veiksnius“ pagal bloko Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA).
EK gruodį skyrė „X“ pirmąją baudą pagal SPA. Ši JAV bendrovė turėjo sumokėti 120 mln. eurų dėl klaidinančio vartotojų paskyrų autentifikavimo ir kitų pažeidimų.
