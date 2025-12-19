ES šiemet sumažino naftos importą

Gamtinių dujų importas sumažėjo 4,9 proc. kiekiu ir padidėjo 3,1 proc. verte, tuo tarpu suskystintų gamtinių dujų (SGD) – išaugo atitinkamai 25,9 proc. ir 36,1 procento.
Trečiąjį šių metų ketvirtį pagrindinės energijos išteklių tiekėjos Bendrijai išliko Jungtinės Valstijos ir Norvegija.
14,6 proc. naftos importo sudarė iš Norvegijos, 14,5 proc. – iš JAV, 12,2 proc. – iš Kazachstano.
Didžioji dalis SGD importuota iš JAV (59,9 proc. viso importo), dar 12,7 proc. – iš Rusijos, 7,7 proc. – iš Alžyro.
Norvegija buvo pagrindinė dujinės būsenos gamtinių dujų tiekėja – 51,8 proc. viso importo. Antras buvo Alžyras (14,6 proc.), po jo sekė Jungtinė Karalystė (13,4 proc.).
