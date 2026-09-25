ES susitarė dėl 6,6 mlrd. eurų Ukrainos gynybai

Apie tai socialiniame tinkle „X“ pranešė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas, skelbia „Ukrinform“.
„ES valstybės narės susitarė dėl sąlygų, kuriomis Ukrainai bus skirta 6,6 mlrd. eurų Europos taikos priemonės lėšų. Tai gera žinia Ukrainai ir blogos naujienos Rusijai“, – sakė K. Kallas.
Pasak jos, 900 mln. eurų bus skirta ES karinės pagalbos misijai Ukrainoje (EUMAM Ukraine) finansuoti, o dar 1 mlrd. eurų – naujiems bendriems gynybos įrangos pirkimams.
Didžioji paketo dalis – 4,7 mlrd. eurų – skirta kompensuoti valstybėms narėms už Ukrainai jau perduotą karinę įrangą ir ginklus. K. Kallas pabrėžė, kad kai kurios ES šalys jau paskelbė ketinančios gautas kompensacijas tiesiogiai skirti tolesnei paramai Ukrainai.
ES užsienio politikos vadovė taip pat pabrėžė, kad Kremliaus mėginimai hibridinėmis atakomis įbauginti Europą duoda priešingą rezultatą.
„Hibridinėmis atakomis Maskva mėgina įbauginti Europą, kad ši sumažintų paramą Ukrainai. Europa elgiasi priešingai“, – apibendrino diplomatė.
Europos taikos priemonė yra į ES biudžetą neįtrauktas finansavimo mechanizmas, sukurtas 2021 m. kovą veiksmams pagal Bendrą užsienio ir saugumo politiką finansuoti, įskaitant konfliktų prevenciją ir tarptautinio saugumo stiprinimą.
Rusijai 2022 m. vasarį pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, ES pirmą kartą šios priemonės istorijoje panaudojo jos lėšas mirtiniems ginklams ir karinei įrangai tiekti užpultai trečiajai šaliai.
Priemonė finansuojama ES valstybių narių įnašais, proporcingais jų BVP. ETP lėšomis iš dalies kompensuojamos ES šalių išlaidos už ginklus, iš savo atsargų perduotus Ukrainai, taip pat finansuojami bendri pirkimai ir karinio rengimo misijos.
Dėl užsitęsusių nesutarimų ir kai kurių šalių pozicijos didelės dalies priemonės lėšų skyrimas ilgą laiką buvo blokuojamas, todėl prireikė papildomų derybų dėl jų išmokėjimo sąlygų.
(be temos)