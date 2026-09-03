ES svarsto pertvarkyti savo diplomatiją

27 valstybių narių bloko užsienio politikai ilgą laiką trukdė nesutarimai tarp narių ir instituciniai Briuselio biurokratų karai dėl įtakos.
Pareigūnai teigia, kad svarbios veikėjos Prancūzija ir Vokietija iškėlė idėjas pertvarkyti bloko diplomatinę tarnybą, potencialiai sujungiant jos dalis su Europos Komisija – galinga ES vykdomąja institucija.
Tai sukėlė nuogąstavimų, kad užsienio politikos vadovės Kajos Kallas vaidmenį gali dar labiau susilpninti Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, kuri, pasak diplomatų, jau ir taip sutelkė per daug kontrolės.
„Šie pasiūlymai sukėlė tam tikrų ginčų, ir mes juos apsvarstysime, tačiau tikiu, kad tikslas yra bendras: kad Europos Sąjunga turėtų svorį ir kurtų savo istoriją“, – sakė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot.
Tačiau po ministrų derybų Airijoje K. Kallas, regis, atvėsino entuziazmą.
„Dabartinė institucinė sąranga turi platų palaikymą, todėl jos nereikėtų keisti, o tik geriau įgyvendinti“, – kalbėjo ji.
K. Kallas teigė, kad mažesnės ES valstybės baiminasi, jog praras pernelyg daug užsienio politikos kontrolės, jei jai vadovaus Komisija, ir netiesiogiai sukritikavo U. von der Leyen.
„Jei turėjome problemų, kai kažkas aukščiau manęs iš tikrųjų priima sprendimus, (...) tuomet žinote, kad tai taip neveikia. Būkime labai atviri“, – žurnalistams sakė ji.
K. Kallas pridūrė, kad vietoje to prioritetas turėtų būti ES sudėtingo sprendimų priėmimo proceso supaprastinimas, ieškant būdų, kaip apriboti pavienių valstybių narių galimybes stabdyti visą bloką.
Vis dėlto panašu, kad diskusijos dėl diplomatinės tarnybos reformos užsitęs, ES derantis dėl kito ilgalaikio biudžeto, o Vokietijai ieškant sričių, kur būtų galima sutaupyti.
Europos išorės veiksmų tarnybos metinis biudžetas siekia apie 1 mlrd. eurų, o Briuselyje ir misijose visame pasaulyje joje dirba apie 5 tūkst. žmonių.
Reformų šalininkai tvirtina, kad daugelis šios tarnybos funkcijų šiuo metu dubliuojasi su Komisijos funkcijomis, ir kad kontrolės perdavimas padėtų geriau suderinti ES užsienio politiką su kitomis sritimis, pavyzdžiui, prekyba ir tarptautine pagalba.
Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani žurnalistams teigė, kad Vokietija planuoja suorganizuoti ministrų susitikimą Berlyne šiems pasiūlymams aptarti.
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