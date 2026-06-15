ES tyrimas: netikslios drabužių etiketės yra sisteminė problema

Bendrų veiksmų dėl produktų atitikties (JACOP) kampanijos metu prekės buvo tikrinamos vienuolikoje kategorijų. Drabužiai buvo viena iš jų, nurodoma Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato pranešime, kuriuo remiasi AFP.
Rinkos priežiūros institucijos Kipre, Danijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lietuvoje, Maltoje ir Portugalijoje įsigijo 104 prekes parduotuvėse ir 28 internetu.
Tyrimai, atlikti akredituotoje laboratorijoje Italijoje, parodė, kad neatitikties rodiklis siekė 46 proc. tarp internetu įsigytų prekių (įskaitant pačių mažmenininkų svetaines) ir 36 proc. prekių, įsigytų fizinėse parduotuvėse.
Daugelyje produktų, ypač importuotų iš ne ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijai (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos) nepriklausančių šalių, trūko pagrindinės informacijos apie gamintoją, o tai apsunkina teisės aktų vykdymą ar produktų atšaukimą.
Šios kampanijos metu patikrinus 132 drabužius buvo nustatyta, kad 49 mėginių (37 proc.) etiketėse nebuvo teisingai nurodytos naudotos medžiagos. Iš viso tyrimui buvo paimti 44 palaidinės, 36 kūdikių drabužiai, 15 sportinių drabužių, 12 miegui skirtų drabužių, 5 skarelės ir 20 kitų rūšių drabužių. Jie buvo pagaminti iš vilnos, medvilnės ir pluošto mišinių.
Buvo nustatyti trys pagrindiniai neatitikties atvejai: etiketėse pluoštai buvo nurodyti teisingai, tačiau deklaruotas procentinis santykis neatitiko tikrojo. Antra, kai kuriuose gaminiuose buvo kitokių ir pigesnių pluoštų nei nurodyta. Galiausiai kai kuriuose gaminiuose pluoštai buvo neteisingai nurodyti arba pavadinti.
Daugiausia neatitikties atvejų buvo kalbant apie skareles, palaidines ir vaikiškus drabužėlius – atitinkamai 80 proc., 54 proc. ir 25 proc. mėginių neatitiko reikalavimų. Kitų tiriamų kategorijų neatitikties rodikliai buvo mažesni: sportinė apranga – 13 proc., naktinė apranga – 16 proc. ir kiti produktai – 40 proc.
Pluoštų tipų tyrimai parodė, kad didžiausią neatitikties rodiklį (64 proc.) turėjo mėginiai, kurių etiketėse buvo nurodyta, kad juose yra natūralių ir dirbtinių pluoštų mišinys, o antroje vietoje buvo mėginiai, kurių etiketėse buvo nurodyta, kad juose yra natūralių pluoštų mišinys (46 proc.). Mėginių, pažymėtų kaip pagaminti iš 100 proc. vienos natūralios pluošto rūšies, neatitikties rodiklis buvo 15 proc.
Rinkos priežiūros institucijos pabrėžė, kad šie neatitikimai kelia didelę ekonominę riziką vartotojams, kenkia sąžiningai konkurencijai ir apsunkina perdirbimą, nes tam reikalingas tikslus pluošto identifikavimas.
„Vartotojai ir įmonės turi žinoti, kad ant jų perkamų drabužių esančios etiketės teisingai nurodo drabužių pluošto sudėtį. Rinkos priežiūros kampanijos padeda užtikrinti, kad vartotojai gautų tai, už ką moka, ir apsaugo įmones nuo nesąžiningos konkurencijos“, – sakė Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato atstovė Vanessa Capurso.
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