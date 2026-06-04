Estija taip pat nežino, kada atvyks nauja JAV karių pamaina

Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1 tūkst. JAV karių su technika. Dar nežinoma, kas juos pakeis ir kada. Lietuvos valdžios atstovų teigimu, naujos pajėgos atvyks.
Estija taip pat yra nežinioje dėl naujų amerikiečių karių atvykimo, ERR vakarinių naujienų laidoje „Aktuaalne kaamera“ trečiadienį atskleidė politikai.
Šiuo metu Estijoje JAV yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną šalies pietuose esančiame Veru mieste ir tankų kuopą Tapos karinėje bazėje. Gynybos ministras H. Pevkuras tvirtino, kad karių rotacija šiuo metu vyksta kaip įprasta.
Ministras pakartojo savo kolegos iš Lietuvos žodžius, kad JAV pajėgos šalyje liks. Tačiau pasirengimas naujai atvykstantiems kariams nevyksta.
„Gali būti, kad planas bus pristatytas per NATO gynybos ministrų susitikimą Briuselyje po dviejų savaičių, o gal ir anksčiau. Turėsime palaukti, matysime“, – sakė H. Pevkuras.
Estijos parlamento (Riigikogu) Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Kalevas Stoicescu laidoje atkreipė dėmesį į naujienų prieštaringumą.
„Vieną dieną skelbiama, kad į Lenkiją nebus siunčiama 4–5 tūkst. karių, o kitą dieną – kad bus. Šiuo metu geriau per daug nespekuliuoti. Mums taip pat buvo užtikrinta, kad JAV pajėgos šalyje liks“, – teigė jis.
Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.
JAV vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos, nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui.
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