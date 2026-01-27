Estijos lizingo rinka susitraukė ketvirtadaliu

Ji pažymi, jog išskirtinai staigų lizingo rinkos nuosmukį nulėmė nuo praėjusių metų įsigaliojęs naujas transporto priemonių registracijos mokestis, kiti mokestiniai pakeitimai, taip pat bendrai neapibrėžta ekonominė ir geopolitinė situacija.
Pastarąjį kartą panašaus dydžio rinkos kritimas užfiksuotas 2008-2009 metais – tarptautinės finansų krizės metais.
Pernai finansuota 24,11 tūkst. transporto priemonių pirkimo sutarčių – 40 proc. mažiau negu užpernai, o jų vertė sunyko nuo maždaug 1,1 mlrd. eurų iki 722 mln. eurų.
Gamybos įrangos įrangos įsigijimo finansavimas didėjo 13 proc., tačiau ši kategorija sudarė tik 6 proc. rinkos.
Bendras lizingo portfelis per praėjusius metus susitraukė 3 proc. iki apytikriai 3,1 mlrd. eurų.
Faktoringo portfelis 2025-aisiais plėtėsi 17 proc. iki 415 mln. eurų, o faktoringo apyvarta pernai buvo 3 proc. solidesnė nei užpernai.
Estijos lizingo asociacija vienija aštuonias bendroves, kurios kontroliuoja apie 98 proc. rinkos.
