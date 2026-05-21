Europoje ryškėja nauja tendencija: pensininkai atrado būdą užsidirbti

Nuo pat išėjimo į pensiją Catherina nesėdi namuose – ji ir toliau dirba kasininke prekybos centre. Tiesa, moteris pasirinko lankstų grafiką ir dabar dirba dvi dienas per savaitę.
„Esu pensininkė jau metus, bet vis dar jaučiuosi jauna. Tiesą sakant, vis dar esu jauna. Nenorėjau būti namie ir nieko neveikti, o gyventi aktyvų gyvenimą, tačiau pasirinkau nebedirbti kiekvieną dieną“, – pasakojo moteris.
Vis daugiau Belgijos pensininkų nusprendžia nesitraukti iš darbo rinkos ir renkasi lankstų darbą. Per penkerius metus vyresnių nei 65-erių darbuotojų dalis tarp dirbančiųjų pagal lankstų grafiką išaugo dvigubai – nuo 10 iki 20 proc.
„Nuo 2021 m. vis daugiau įmonių atvėrė duris lanksčiam darbo grafikui. Taigi žmonės, ypač 65-erių metų ir vyresni, galėjo rinktis. Tai taip pat atvėrė duris į mažiau fiziško darbo ir įtampos reikalaujančius darbus kituose sektoriuose“, – pasakojo „Securex“ atstovas Stevenas De Vliegheris.
Didžiausią paklausą turi nepriklausoma mažmeninė prekyba, svetingumo pramonė ir kelių transportas. Nors motyvai dažnai yra finansiniai, lankstus darbas taip pat leidžia žmonėms išlikti aktyviems.
„Galiausiai taip sumažėja izoliacija ir pasijunti naudingas. Be to, tai sklandus perėjimas tarp karjeros, kurioje dirbama visą darbo dieną, ir karjeros, kuriai to nereikia“, – teigė laikinojo įdarbinimo agentūros „Tempo Team“ atstovė Aline Bernard.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Be abejo, dirbdami pagal lankstų grafiką pensininkai ne tik išlieka aktyvūs, bet ir reikšmingai papildo savo pajamas.
„Aišku, dirbant pagal lankstų darbo grafiką, mėnesio pabaigoje gaunami pinigai iš tikrųjų padeda mums mėgautis dalykais, kurių kitaip negalėtume daryti“, – neslėpė dirbanti pensininkė.
Pagal belgų darbo statistiką, dirbantys pagal lankstų darbo grafiką ir vyresni nei 65-erių metų asmenys per mėnesį vidutiniškai dirba apie 30–35 valandas.
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