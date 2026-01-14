Europos Komisija pristatė paramos planą Ukrainai

„Mes visi norime taikos Ukrainoje, o tam Ukraina turi būti stipri“, – Briuselyje, likus kelioms savaitėms iki ketvirtųjų Rusijos invazijos į Ukrainą metinių, sakė U. von der Leyen.
Paskolų paketas skirtas užtikrinti „stabilų ir nuspėjamą finansavimą“ bei „dar kartą patvirtina Europos tvirtą įsipareigojimą Ukrainos saugumui, gynybai ir būsimam klestėjimui“, sakė U. von der Leyen.
Du trečdaliai lėšų skirti karinei paramai. Ukraina turės išleisti pinigus Ukrainos ir Europos gamybos įrangai, tačiau galės įsigyti ginklų iš užsienio, jei reikiamos įrangos nėra Europoje, sakė U. von der Leyen.
„Gaudama karinę pagalbą, Ukraina gali tvirtai priešintis Rusijai ir drauge glaudžiau integruotis į Europos gynybos pramonės bazę“, – sakė ji.
30 mlrd. eurų skirti patenkinti Kyjivo biudžeto poreikius, bet susieti su tolesnėmis reformomis demokratijos, teisinės valstybės ir kovos su korupcija srityse.
Europos Komisijos pirmininkė teigė, kad sudaromos sąlygos „Ukrainai judėti į priekį narystės Europos Sąjungoje keliu“.
U. von der Leyen sakė, kad tikisi, jog pirmieji pinigai Kyjivui bus išmokėti jau balandžio mėnesį, kai Europos Parlamentas ir ES sostinės išnagrinės pasiūlymą.