Europos Komisija pritarė pirmosios Lenkijoje AE statybos valstybiniam kofinansavimui

EK pripažino, kad investicijos į branduolinę energetiką gali atlikti esminį vaidmenį Lenkijos strategijoje dekarbonizuoti elektros energijos gamybą.
Prieš metus pateiktoje paraiškoje Lenkijos vyriausybė nurodė, kad investicijos į projekto įgyvendinimą siektų beveik 180 mlrd. zlotų (daugiau kaip 40 mlrd. eurų), iš jų 60 mlrd. zlotų sudarytų valstybės lėšos.
Lenkijos Seimas įstatymą dėl valstybinio AE statybos kofinansavimo priėmė šių metų vasarį.
Pirmoji branduolinė jėgainė Lenkijoje pagal JAV „Westinghouse“ AP1000 projektą bus statoma šiaurinėje Pamario vaivadijoje. Tikimasi, kad trijų energijos blokų, iš viso 3750 megavatų galios jėgainė pradės veikti 2036 metais.
