Europos Parlamentas priėmė naujas elektroninės prekybos ir muitų taisykles

Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę, įsigytą ne ES internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiamą ES vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Aptarnavimo mokestį mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkėlimo vartotojams. Tikslią aptarnavimo mokesčio sumą nustatys Europos Komisija, o ji bus peržiūrima kas dvejus metus, kad atitiktų faktines išlaidas. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį ne vėliau kaip nuo šių metų lapkričio 1 d.
Platformų atsakomybė
Pardavėjai ir platformos, kurios tarpininkauja parduodant prekes nuotoliniu būdu iš ne ES šalių tiesiogiai ES vartotojams, bus laikomi importuotojais. Dėl to jie bus įpareigoti pateikti muitinės institucijoms visus reikiamus duomenis, sumokėti arba garantuoti bet kokius mokesčius ir užtikrinti, kad į Europą siunčiamos prekės atitiktų ES teisės aktus. Siekiant užtikrinti atskaitingumą, šios įmonės turi būti įsteigtos ES arba joms turi atstovauti ES įsikūręs subjektas, turintis įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statusą (AEO) arba patikimo prekybininko statusą. Tai turėtų užkirsti kelią fiktyvių įmonių naudojimui siekiant apeiti naujas taisykles.
Siekiant skatinti didmenines siuntas, kurias muitinės institucijoms lengviau tikrinti, ne ES šalių pardavėjai ir platformos raginami turėti sandėlius ES. Jų siuntoms ES viduje klientams bus taikomas mažesnis tvarkymo mokestis, su sąlyga, kad prekės importuojamos bendroje pakuotėje ir pakankamai dideliais kiekiais, kad muitinės patikros būtų efektyvesnės.
Įmonės, kurios nuolat ignoruoja ES taisykles, gali būti nubaustos bauda, sudarančia ne mažiau kaip 1 proc. (ir ne daugiau kaip 6 proc.) per pastarųjų 12 mėnesių į ES importuotų prekių bendros vertės. Be to, muitinės institucijos gali sustabdyti, atšaukti arba panaikinti jų patikimo prekybininko arba AEO statusą ir įtraukti įmonę į rizikingų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą.
Procedūrų ir IT supaprastinimas
Importo ir eksporto įmonės, kurios laikosi taisyklių ir sutinka skaidriai bendradarbiauti su muitinės institucijomis, galės pasinaudoti supaprastinta „pasitikėjimo ir tikrinimo“ tvarka. Iš pradžių jos turės praeiti patikrą ir suteikti muitinės institucijoms prieigą prie savo elektroninių sistemų. Mainais jų siuntos bus tikrinamos rečiau, o jos turės daugiau lankstumo muitų ir mokesčių mokėjimo srityje. Dabartinis AEO statusas taip pat bus išlaikytas, kad muitinės statusas liktų prieinamas mažesniems ūkio subjektams.
ES duomenų centras
Pagal šią reformą bus sukurta nauja visos Europos muitinės IT sistema, vadinamą ES duomenų centru, kurią valdys naujai įsteigta ES muitinės institucija (EUCA). Ja savanoriškai bus galima naudotis iki 2031 metų, o privaloma ji taps iki 2034 m. Duomenų centras pakeis mažiausiai 111 programinės įrangos sistemų, kurias šiuo metu naudoja Europos muitinės institucijos. Įmonėms tai palengvins ir pagreitins prekių deklaravimą bei bendravimą su muitinėmis. Muitinėms tai pagerins rizikos analizę, nes bus prieinami išsamūs duomenys, taip pat palengvins tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Naujoji ES muitinės institucija
Pagal šią reformą taip pat numatoma įsteigti EUCA Lilyje, Prancūzijoje. Tikimasi, kad ši institucija iš karto pradės visapusiškai veikti. Jos pagrindinės pareigos bus koordinuoti būsimą muitinių bendradarbiavimą, užtikrinti rizikos valdymą ir valdyti duomenų centrą.
Taryba jau davė galutinį oficialų pritarimą reformai, todėl Parlamento pritarimas yra paskutinis procedūros etapas. Reformos tekstas įsigaliojo trečiadienį, pati reforma įsigalioja ketvirtadienį, o valstybės narės turės pradėti visapusiškai taikyti naujas taisykles po 12 mėnesių.
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