Farage'as laimėjo rinkimus, įveikęs satyrinį varžovą Grafą Šiukšliadėžiaveidį

Rinkimų pareigūnai pranešė, kad N. Farage'as, kuris nedalyvavo skelbiant rezultatus, gavo 22 239 balsus, o antrąją vietą užėmęs Grafas Šiukšliadėžiaveidis viršijo lūkesčius, surinkęs 9 455 balsus.
N. Farage'as, vadovaujantis prieš imigraciją pasisakančiai partijai „Reform UK“, kuri pusantrų metų pirmavo nacionalinėse apklausose, kol neseniai prarado pozicijas, nuo 2024-ųjų atstovavo Klaktonui parlamente.
Jis sukrėtė parlamentą ir visą šalį, kai po kruopštaus jo ir „Reform UK“ finansų tikrinimo liepos 7-ąją paskelbė apie savo atsistatydinimą ir pareiškė, jog sieks būti perrinktas, kad atkurtų savo gerą vardą.
Dėl to teko rengti papildomus rinkimus, kuriuose jis pažadėjo dalyvauti ir kuriuos apibūdino kaip „Klaktono gyventojų ir valdžios“ dvikovą.
JK tradicinės politinės partijos šiuos rinkimus pavadino reklamos triuku, apkaltino N. Farage'ą siekiu išvengti finansinės patikros ir boikotavo balsavimą.
Dėl to „Brexito“ šalininkas liko varžytis su virtine satyrinių kandidatų, tarp kurių labiausiai išsiskyrė Grafas Šiukšliadėžiagalvis – „tarpgalaktiniu kosmoso karžygiu“ iš išgalvotos planetos „Sigma IX“ save vadinantis veikėjas, dėvintis kostiumą su šiukšliadėže ant galvos.
Grafas Šiukšliadėžiagalvis – komiko Jono Harvey personažas – jau beveik dešimtmetį dalyvauja JK politikoje kaip satyrinis kandidatas ir tradiciškai puoselėja absurdiškumą.
Tačiau Klaktone jis prikaustė visų dėmesį, nors analitikai prognozavo aiškią N. Farage'o pergalę.
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