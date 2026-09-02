G20 finansų lyderiai baigė derybas

JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sakė, kad tai, jog beveik visi dalyviai pritarė pirmininko pareiškimui, liudija, kad Rusijos dalyvavimas „neturėjo jokio poveikio“.
Ukrainos Europos sąjungininkai pareiškė susierzinimą, nes Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas buvo pakviestas į JAV surengtus susitikimus Ašvilyje, Šiaurės Karolinoje.
Ant susitikimo šešėlį taip pat metė liepsnojantis Artimųjų Rytų karas ir prezidento Donaldo Trumpo muitai.
Pirmininko pareiškime raginama užtikrinti „laisvą, saugią ir nuspėjamą laivybą Hormuzo sąsiauryje“, tačiau Kinija su šia dalimi nesutiko.
Šį svarbų vandens kelią nuo karo pradžios vasario pabaigoje, kai JAV ir Izraelis smogė Iranui, iš esmės blokuoja Teheranas.
Pirmadienį po Europos pareigūnų protestų buvo padaryta tradicinė G20 dalyvių „šeimos nuotrauka“ be A. Siluanovo.
Atskirame G20 inovacijų susitikime Čapel Hilyje, Šiaurės Karolinoje, dalyviai nusifotografavo dviejose grupinėse nuotraukose, tad Europos lyderiai galėjo atsiskirti nuo Rusijos delegacijos.
Europos Sąjungos (ES) atstovas sakė, kad atstovai apie A. Siluanovo dalyvavimą sužinojo be didesnio išankstinio perspėjimo.
„Tai neabejotinai sukėlė diskomfortą“, – antradienį naujienų agentūrai AFP sakė Kanados finansų ministras Francois-Philippe‘as Champagne, paklaustas, ar A. Siluanovo pasirodymas turėjo įtakos diskusijoms.
ES ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis žurnalistams teigė, kad dabar ne laikas „normalizuoti“ Rusijos buvimą tokiuose renginiuose.
Jis nurodė, kad sprendimas įtraukti Maskvą reiškia, jog su vyriausybės, kuri „vykdo agresijos karą“ ir „kasdien žudo civilius“ Ukrainoje, atstovais aptariami jautrūs ekonomikos klausimai.
Tačiau S. Bessentas spaudos konferencijoje atkirto: „Žinau, kad kai kurie europiečiai nebuvo patenkinti, tačiau manau, jog labai svarbu bendrauti.“
„Ir atkreipsiu dėmesį į tai, kad finansų ministras, su kuriuo susitikau, nėra sankcionuotas“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie A. Siluanovą.
Įtampa taip pat kilo tuo metu, kai Vokietija antradienį apkaltino Rusiją dėl bandymo praėjusį mėnesį strateginiame Vokietijos oro uoste surengti „hibridinę ataką“, kuriai buvo ketinama pasitelkti droną, ir pristatė diplomatines atsakomąsias priemones.
Jungtinės Valstijos rotacijos tvarka pirmininkauja G20, o Vašingtonas šią savaitę taip pat siekė sutelkti partnerių paramą sankcijoms Iranui ir prekybos disbalanso mažinimui.
Paklaustas, ar taip pat spaudė Rusiją nutraukti paramą Iranui, S. Bessentas anksčiau žurnalistams tvirtino, kad „daugumą pokalbių geriausia vesti privačiai“.
„Nuolatinis disbalansas“
Dar viena Kinijai užkliuvusi tema buvo pareiškimas, kad „per didelis ir nuolatinis disbalansas kelia riziką ir gali lemti ekonomikos iškraipymus“.
Šioje dalyje šalys buvo paragintos „imtis veiksmų, kad būtų atšaukta ne rinkos politika“. Taip buvo atkartota kritika antros pagal dydį pasaulio ekonomikos pramonės pajėgumų pertekliui, kuris, kaip teigia kritikai, mažina kainas ir lemia nesąžiningą konkurenciją.
„Turime aptarti ir svarstyti kolektyvinius veiksmus, nes pasaulinis disbalansas, koks jis yra šiandien, nėra tvarus“, – kalbėjo F. P. Champagne.
„Visi turi sėdėti prie to stalo“, – pažymėjo jis.
G20 sudaro 19 šalių ir ES bei Afrikos Sąjunga. Jis buvo sukurtas po 1997–1998 m. Azijos finansų krizės, siekiant sustiprinti pasaulio ekonomikos ir finansų stabilumą.
Ašvilio finansų derybos taip pat supurena dirvą G20 lyderių aukščiausiojo lygio susitikimui, kurį D. Trumpas gruodį šauks Majamyje.
Dar vienas iškeltas klausimas buvo parama Ukrainai, kuri buvo aptarta mažesnės Didžiojo septyneto (G7) grupės susitikimo kuluaruose.
Maskva šią vasarą sustiprino smūgius Kyjivui. JAV tarpininkaujamos derybos tebėra įšaldytos, o Kremlius neatsisako maksimalistinių reikalavimų karui užbaigti.
Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas antradienį pareiškė, kad „padaugėjo brutalių raketų atakų prieš civilius gyventojus“.
„Visa tai turi baigtis“, – pridūrė jis.
L. Klingbeilas sakė, kad jis ir kiti Europos ministrai „labai aiškiai pareiškė mūsų poziciją dėl Ukrainos“. Jis nurodė, kad kai pirmadienio vakarą susitiko G7 lyderiai, Ukrainos finansų ministras nuotoliu prisijungė aptarti paramą Kyjivui.
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