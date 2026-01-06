Gamtinių dujų kainos Europoje išlieka 20 mėnesių žemumose

Žydrojo kuro kainas žemyne slegia rekordinis JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) eksportas bei stabilus tiekimas dujotiekiais iš Norvegijos, nepaisant to, kad vidutinis saugyklų Europoje užpildymo lygis yra nukritęs kiek žemiau 60 proc., tai yra mažesnis už pastarųjų penkerių metų vidurkį tokiu metų laiku, skelbia "Trading Economics".
Rekordines apimtis pasiekusi dujų gavyba Jungtinėse Valstijose ir naujų tiekimo sutarčių su Artimųjų Rytų tiekėjais sudarymas lėmė, kad SGD importą Europa pernai padidino 28 proc. ir kartu su norvegiškomis dujomis visiškai kompensavo importo iš Rusijos atsisakymą.
Kalbant apie paklausą, smarkiai nulemiančią orų, jų prognozės rodo, kad žiema sausio pabaigoje turėtų sušvelnėti, o tai apribos daug dujų reikalaujančią šilumos gamybą.
