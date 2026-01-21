Gamtinių dujų kainos Europoje sugrįžo į septynių mėnesių aukštumas

Dujų megavatvalandės kaina Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) (Europos lyginamoji kaina) trečiadienio prekybos pabaigoje siekė 36,9 euro, skelbia portalas „Trading Economics“.
Kaina ūgtelėjo rinkoms persvarstant orų prognozes ir jų poveikį dujų atsargų lygiui.
Prognozės vis dar rodo, kad mėnesio pabaigoje oras bus šaltesnis, o tai padidins šildymo poreikį bei paspartins jau ir taip mažų atsargų naudojimą.
Tuo tarpu Europos Komisijos (EK) manymu, priežasčių nerimauti dėl dujų atsargų ES saugyklose šiuo metu nėra.
„ES dujų saugyklos šiuo metu užpildytos vidutiniškai apie 50 procentų. Tai yra istorinis vidurkis šiam metų laikui. Su tuo viskas gerai“, – pareiškė EK atstovė spaudai Anna-Kaisa Itkonen.
Ji patvirtino, kad požeminės saugyklos pastarosiomis savaitėmis buvo svarbus dujų šaltinis Europos tiekimui, ir pažymėjo, jog EK atidžiai stebi ir koordinuoja situaciją, tačiau „dujų atsargos susirūpinimo nekelia“.
Paklausta apie kainų augimą pastaruoju metu ES didmeninėje dujų rinkoje, ji atsakė, kad to nekomentuos, nes EK nėra dujų rinkos subjektas, o kainų kilimo nuo sausio pradžios priežasčių gali būti daug.
