2026-01-14 18:44
BNS inf.

Federalinis tyrimų biuras (FTB) trečiadienį atliko kratą leidinio „The Washington Post“ žurnalistės namuose, pranešė generalinė prokurorė, pridurdama, kad pareigūnai tiria įtariamą informacijos nutekinimą iš Pentagono reporterei, rašiusiai apie federalinių pareigūnų darbo vietų mažinimą.

Generalinė prokurorė: FTB Pentagono prašymu atliko kratą „The Washington Post“ žurnalistės namuose / AP nuotr.

„Karo departamento prašymu Teisingumo departamentas ir FTB atliko kratą „The Washington Post“ žurnalistės, kuri iš Pentagono rangovo gaudavo ir pranešdavo įslaptintą ir neteisėtai nutekintą informaciją, namuose“, – sakė generalinė prokurorė Pam Bondi (Pem Bondi).

„The Washington Post“ teigė, kad „labai neįprasta ir agresyvu, kad teisėsaugos institucijos atliko kratą žurnalistės namuose“. Federaliniai agentai atliko kratą jos namuose ir įrenginiuose, konfiskavo telefoną ir du nešiojamuosius kompiuterius.

