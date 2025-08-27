Grenlandijos klausimu Danija iškvietė JAV reikalų patikėtinį

Šalies užsienio reikalų ministras iškvietė aukščiausio rango JAV ambasados Kopenhagoje diplomatą dėl pranešimų, kad JAV piliečiai vykdo įtakos operacijas Grenlandijoje, rašo naujienų agentūra „Reuters“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad nori, jog Jungtinės Valstijos perimtų mineralais turtingą ir nacionalinio bei tarptautinio saugumo sumetimais strategiškai svarbią salą, ir neatmetė galimybės tam panaudoti karinę jėgą.
Danijos vyriausybė mano, kad mažiausiai trys JAV pareigūnai, susiję su D. Trumpo administracija, vykdė slaptas įtakos operacijas suverenioje Danijos teritorijoje, trečiadienį pranešė Danijos visuomeninis transliuotojas DR, remdamasi nenurodytais šaltiniais.
DR teigimu, jie bandė rinkti informaciją apie praeities įvykius, sukėlusiuosius įtampą tarp Grenlandijos ir Danijos, įskaitant priverstinį Grenlandijos vaikų paėmimą iš jų šeimų ir priverstinės kontracepcijos skandalą.
Transliuotojas šių asmenų vardų nenurodė.
„Mes žinome, kad užsienio veikėjai ir toliau domisi Grenlandija ir jos padėtimi Danijos Karalystėje. Todėl nenustebtume, jei ateityje susidursime su išorės bandymais daryti įtaką (Danijos – ELTA) karalystės ateičiai“, – savo pareiškime naujienų agentūrai AFP sakė Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas.
„Bet koks bandymas kištis į (Danijos – ELTA) karalystės vidaus reikalus, be abejo, bus nepriimtinas“, – pabrėžė jis.
„Atsižvelgdamas į tai, paprašiau užsienio reikalų ministerijos pakviesti Amerikos reikalų patikėtinį pokalbiui“, – pridūrė ministras.
Į „Reuters“ prašymą pateikti komentarus Danijos užsienio reikalų ministerija iš karto neatsakė.
Sausio mėnesį atliktos nuomonės apklausos duomenimis, didžioji dauguma iš 57 tūkst. Grenlandijos gyventojų norėtų nepriklausomybės nuo Danijos, tačiau prie Jungtinių Amerikos Valstijų jungtis nepageidauja.
